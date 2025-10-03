अमेरिका की लंका लगा रहे ट्रंप, रोज करा रहे ₹8800 करोड़ का नुकसान; भुगत रही अमेरिकी जनता

अमेरिका में जारी शटडाउन (America Shutdown) से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार हर हफ्ते 7 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है जिससे जीडीपी में 0.1% की कमी आएगी। व्हाइट हाउस के ज्ञापन के अनुसार एक महीने के शटडाउन से 43000 अतिरिक्त कर्मचारी बेरोजगार हो सकते हैं और उपभोक्ता खर्च में 30 अरब डॉलर की कमी आ सकती है।

नई दिल्ली। अमेरिका इस समय शटडाउन (America Shutdown) से गुजर रहा है। इसकी वजह से ट्रंप के देश को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप सरकार में काम कर रहे सीनीयर अधिकारियों का कहना है कि अगर शटडाउन खत्म नहीं हुआ तो इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था (US GDP Loss) को नुकसान पहुंचा सकता है। विश्लेषकों के अनुसार, यह नुकसान हर हफ्ते अरबों डॉलर का हो सकता है। इस नुकसान की भरपाई ट्रंप टैरिफ (Trump Tariff) से भी नहीं की जा सकती।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, "सरकार को बंद करके और GDP को कम करके बातचीत करने का यह सही तरीका नहीं है। इससे जीडीपी, विकास और कामकाजी अमेरिका पर असर पड़ सकता है।"

7 बिलियन डॉलर का साप्ताहिक नुकसान का मतलब हर दिन लगभग ₹8800 करोड़ का नुकसान और हर घंटे लगभग ₹3698650000 का नुकसान अमेरिका की अर्थव्यवस्था को होगा। इतना ही नहीं EY-Parthenon ने अपनी रिपोर्ट में छुट्टी पर गए संघीय कर्मचारियों के लिए वेतन की कमी, वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीद में देरी और मांग में गिरावट के प्रभाव का हवाला दिया गया है। ईवाई पार्थेनॉन की रिपोर्ट में कहा गया है कि छुट्टी पर गए कर्मचारियों को पिछला वेतन मिलने और सरकार के फिर से खुलने पर गतिविधियों में तेजी आने से कुछ नुकसान की भरपाई हो जाएगी, लेकिन इसके दीर्घकालिक प्रभाव की चेतावनी भी दी गई है।

एक महीने में बेरोजगार हो सकते हैं 43,000 अतिरिक्त कर्मचारी जर्मन मीडिया पॉलिटिको को प्राप्त आर्थिक सलाहकार परिषद के व्हाइट हाउस ज्ञापन में सुझाव दिया गया है कि आर्थिक झटका और भी बड़ा हो सकता है। अनुमान है कि शटडाउन के कारण हर हफ्ते अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 15 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है, और एक महीने के शटडाउन के परिणामस्वरूप 43,000 अतिरिक्त कर्मचारी बेरोजगार हो सकते हैं। ज्ञापन में अनुमान लगाया गया है कि एक महीने के शटडाउन से अमेरिका में उपभोक्ता खर्च में 30 अरब डॉलर की कमी आएगी।

मेमो में कहा गया है, "सीईए विश्लेषण से संकेत मिलता है कि इस बंद के व्यापक आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं जो कम विकास दर, बढ़ती बेरोजगारी, साथ ही सामाजिक सुरक्षा, हवाई यात्रा और नवजात शिशुओं वाली महिलाओं के पोषण संबंधी सहायता में व्यवधान के माध्यम से अमेरिकी संभावनाओं को कम कर सकते हैं। जितना लंबा बंद रहेगा, ये प्रभाव उतने ही खतरनाक होंगे।"