रूस से तेल खरीदा तो 500% टैरिफ, चीन को अमेरिका की एक और धमकी, ट्रम्प को मिल सकता है US संसद से ये अधिकार

नई दिल्ली। ट्रेड, टैरिफ और रूसी तेल को लेकर अमेरिका व चीन (US-China Trade War) के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। इस बीच अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने कहा कि अमेरिकी सीनेट, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को चीनी आयात पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का व्यापक अधिकार देने के लिए तैयार हैं। वाशिंगटन में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान 'सीएनबीसी इन्वेस्ट इन अमेरिका' फोरम में बोलते हुए बेसेंट ने कहा कि चीन पर 500 फीसदी टैरिफ (500% Tariff on China) लगाने के इस उपाय को सीनेट से मज़बूत समर्थन मिला है।

वहीं, स्कॉट बेसेन्ट ने पत्रकारों से कहा, "अमेरिकी सीनेट, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को बीजिंग द्वारा रूसी तेल की खरीद के लिए चीन पर 500% टैरिफ लगाने का अधिकार देने के विचार का समर्थन करने के लिए तैयार हैं।" तेल के बहाने रूस को आर्थिक मदद स्कॉट बेसेंट ने बीजिंग पर तेल खरीदी के ज़रिए यूक्रेन में रूस के युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित करने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा, "चीन द्वारा रूसी तेल की खरीद ही रूसी युद्ध मशीनों को ईंधन देती है।