    UPI New Rules: पिन की नहीं होगी जरूरत, फिंगरप्रिंट-फेस रिकग्निशन से भी कर सकेंगे UPI पेमेंट; कब से लागू होगा बदलाव?

    Updated: Tue, 07 Oct 2025 05:05 PM (IST)

    UPI New Rules भारत सरकार ने UPI पेमेंट को और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब यूजर्स बिना पिन डाले सिर्फ फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन से भी पेमेंट कर सकेंगे। यह नया फीचर 8 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। यह बदलाव देश के आधार सिस्टम में मौजूद बायोमेट्रिक डेटा के जरिए किया जाएगा।

    पिन की नहीं होगी जरूरत, फिंगरप्रिंट-फेस रिकग्निशन से भी कर सकेंगे UPI पेमेंट।

    नई दिल्ली| डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खबर है। भारत सरकार ने UPI पेमेंट को और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब यूजर्स बिना पिन डाले सिर्फ फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन से भी पेमेंट कर सकेंगे। यह नया फीचर 8 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह बदलाव देश के आधार सिस्टम में मौजूद बायोमेट्रिक डेटा के जरिए किया जाएगा। यानी पेमेंट के वक्त आपको सिर्फ अपने फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान से ही ऑथेंटिकेशन करना होगा।

    ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में पेश होगा फीचर

    UPI सिस्टम को ऑपरेट करने वाली नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) इस नए फीचर को मुंबई में चल रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में पेश करने की तैयारी में है। यह कदम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की हालिया गाइडलाइन के बाद आया है, जिसमें डिजिटल पेमेंट के लिए वैकल्पिक ऑथेंटिकेशन तरीकों की अनुमति दी गई थी।

    अभी तक जरूरी होता है 4 या 6 अंकों का पिन

    अभी तक UPI ट्रांजैक्शन के लिए 4 या 6 अंकों का पिन डालना जरूरी होता था, लेकिन अब यह जरूरत खत्म हो जाएगी। यह सिस्टम खासतौर पर बुजुर्गों और कम पढ़े-लिखे यूजर्स के लिए मददगार साबित होगा, जिन्हें पिन याद रखना मुश्किल पड़ता था।

    चुनिंदा बैंकों-वॉलेट ऐप्स में उपलब्ध होगी सुविधा

    सूत्रों के मुताबिक, शुरुआत में यह सुविधा कुछ चुनिंदा बैंकों और वॉलेट ऐप्स में उपलब्ध कराई जाएगी। धीरे-धीरे इसे सभी यूजर्स तक पहुंचाया जाएगा। डिजिटल पेमेंट एक्सपर्ट्स का कहना है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से सुरक्षा और स्पीड दोनों बढ़ेंगी। इससे भारत में UPI इस्तेमाल करने वालों की संख्या और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।

