UPI New Rules: पिन की नहीं होगी जरूरत, फिंगरप्रिंट-फेस रिकग्निशन से भी कर सकेंगे UPI पेमेंट; कब से लागू होगा बदलाव?

नई दिल्ली| डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खबर है। भारत सरकार ने UPI पेमेंट को और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब यूजर्स बिना पिन डाले सिर्फ फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन से भी पेमेंट कर सकेंगे। यह नया फीचर 8 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह बदलाव देश के आधार सिस्टम में मौजूद बायोमेट्रिक डेटा के जरिए किया जाएगा। यानी पेमेंट के वक्त आपको सिर्फ अपने फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान से ही ऑथेंटिकेशन करना होगा।

ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में पेश होगा फीचर UPI सिस्टम को ऑपरेट करने वाली नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) इस नए फीचर को मुंबई में चल रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में पेश करने की तैयारी में है। यह कदम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की हालिया गाइडलाइन के बाद आया है, जिसमें डिजिटल पेमेंट के लिए वैकल्पिक ऑथेंटिकेशन तरीकों की अनुमति दी गई थी।