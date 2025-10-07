4x15x20... ये है करोड़पति बनने का फॉर्मूला, 20 साल में दो-चार नहीं बल्कि बनाएगा 8 करोड़ का फंड; समझें कैलकुलेशन

निवेश की दुनिया में 4x15x20 फॉर्मूला का इस्तेमाल म्यूचुअल फंड एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में होता है। जहां आप 4000 रुपए की मंथली सेविंग्स करके 20 साल में 8 करोड़ रुपए तक का फंड जुटा सकते हैं। 4x15x20 में 4 यानी 4000 रुपए महीना। 15 यानी हर साल अपनी राशि में 15% की बढ़ोतरी करना। और 20 का मतलब है- 20 साल। आइए इसे कैलकुलेशन से समझते हैं।

नई दिल्ली| SIP Calculator: पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में गणित का एक फॉर्मूला है- 4x15x20, जो आपको आसानी से करोड़पति बना सकता है। अब आप कहेंगे- क्या ये कोई जादू है? तो एक्सपर्ट कहते हैं- नहीं, यह कोई मैजिक नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट की स्मार्ट स्ट्रैटजी है। जिससे आप छोटी-छोटी रकम को समय के साथ करोड़ों का फंड में तब्दील कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये फॉर्मूला है क्या और यह काम कैसे करता है? चलिए समझते हैं।

क्या है 4x15x20 फॉर्मूला? आमतौर पर 4x15x20 फॉर्मूला का इस्तेमाल म्यूचुअल फंड एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में होता है। जहां आप छोटी-छोटी रकम को निवेश करके बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के तहत आपको एनुअल स्टेप का भी इस्तेमाल करना होगा। अब सबसे पहले 4x15x20 फॉर्मूला को समझते हैं।

मान लीजिए आप 4000 रुपए महीना की एसआईपी शुरू करते हैं, अगले साल आपको 15 फीसदी रकम बढ़ाकर 4600 रुपए महीना की एसआईपी भरनी होगी। वहीं दूसरा साल पूरा होने पर 5290 रुपए जमा करने होंगे। यह क्रम पूरे 20 साल तक चलेगा।

कैलकुलेशन से ऐसे समझें- मासिक SIP (शुरुआती साल)- 4,000 रुपए

4,000 रुपए निवेश अवधि- 20 साल (240 महीना)

20 साल (240 महीना) सालाना रिटर्न- 12%

स्टेप-अप (SIP में सालाना बढ़ोतरी)-15%

कुल निवेश (20 साल बाद)- 49,17,120 रुपए

कुल रिटर्न- 8,28,67,252 रुपए (अनुमानित)

कुल मुनाफा- 7,79,50,132 रुपए (अनुमानित) हर साल कितना जमा होगा फंड?

साल मासिक SIP (₹) निवेश अवधि (साल) निवेश अवधि (महीना) फ्यूचर वैल्यू (FV) गुणक फ्यूचर वैल्यू रुपए 1 4,000 20 240 990.97 47,56,656 2 4,600 19 228 857.19 47,30,058 3 5,290 18 216 741.23 47,03,374 4 6,083.50 17 204 640.99 46,76,605 5 6,996.03 16 192 554.09 46,49,750 6 8,045.43 15 180 478.9 46,22,811 7 9,252.24 14 168 413.96 45,95,787 8 10,640.08 13 156 357.91 45,68,677 9 12,236.09 12 144 309.48 45,41,482 10 14,071.50 11 132 267.52 45,14,201 11 16,182.23 10 120 231 44,86,833 12 18,609.56 9 108 199.01 44,59,379 13 21,400.99 8 96 170.75 44,31,848 14 24,611.14 7 84 145.55 43,00,044 15 28,302.81 6 72 122.8 41,61,777 16 32,548.23 5 60 101.98 39,84,075 17 37,430.47 4 48 82.85 37,24,657 18 43,045.04 3 36 65.2 33,67,843 19 49,501.80 2 24 48.97 29,03,552 20 56,927.07 1 12 33.66 23,00,186