मोबाइल से 75 लाख करोड़ के पेमेंट, 3 महीने में UPI का जबरदस्त इस्तेमाल, ट्रांजेक्शन की संख्या 59 अरब के पार

मुंबई। जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिये ट्रांजेक्शन का आकार साल-दर-साल 33.5 प्रतिशत बढ़कर 59.33 अरब पहुंच गया। वहीं, लेनदेन का आकार 21 प्रतिशत बढ़कर 74.84 लाख करोड़ रुपये हो गया। देश में लगभग 71 करोड़ सक्रिय यूपीआइ क्यूआर कोड हो गए हैं जो जुलाई, 2024 के मुकाबले 21 प्रतिशत ज्यादा हैं।

व‌र्ल्डलाइन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, किराना स्टोर, फार्मेसी, ट्रांसपोर्ट हब और ग्रामीण बाजारों में क्यूआर की व्यापक स्वीकृति ने स्कैन-एंड-पे को देशभर में डिफाल्ट पेमेंड मोड बना दिया है। व्यक्ति से व्यापारी (पी2एम) लेनदेन व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) लेनदेन से ज्यादा रहा और यह रोजमर्रा के रिटेल पेमेंट में यूपीआइ के दबदबे को दर्शाता है।

P2M ट्रांजेक्शन भी बढ़े रिपोर्ट में कहा गया है कि पी2एम लेनदेन 35 प्रतिशत बढ़कर 37.46 अरब लेनदेन हो गए जबकि पी2पी लेनदेन 29 प्रतिशत बढ़कर 21.65 अरब लेनदेन हो गए। औसत लेनदेन का आकार घटकर 1,262 रुपये (1,363 रुपये से) हो गया, जो मोबिलिटी, भोजन, स्वास्थ्य संबंधी जरूरी चीजों और हाइपरलोकल कामर्स जैसे छोटे लेनदेन के लिए बढ़ते उपयोग को दर्शाता है।