Google Pay ऐप में बिना डेबिट कार्ड UPI PIN कैसे बदलें? स्टेप बाय स्टेप जानें तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। यूपीआई ऐप्स की बात करें तो Google Pay यूजर्स के बीच में काफी पॉपुलर है। Google Pay ऐप में यूजर्स को कई फीचर मिलते हैं। इनमें से एक फीचर बिना डेबिट कार्ड के यूपीआई पिन बदलने का भी है। अगर आप भी अपने यूपीआई अकाउंट का पिन भूल गए हैं तो हम आपको बिना डेबिट कार्ड पिन कैसे बदले इसकी जानकारी दे रहे हैं। गूगग पे के साथ-साथ यह फीचर दूसरे यूपीआई ऐप्स पर भी मिलता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Google Pay ऐप में यूपीपीआई पिन बदलने के लिए अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आधार वेरीफिकेशन के जरिए भी पिन आसानी से बदला जा सकता है। यह तरीका उस वक्त सबसे ज्यादा काम जब इमरजेंसी में आपको यूपीआई पिन बदलना हो और आपके पास डेबिट कार्ड न हो।

सबसे जरूरी बात यह है कि आधार से पिन जनरेट करने का ऑप्शन सभी बैंक नहीं देते हैं। अगर आपका बैंक यह सुविधा देता है, तभी आप बिना डेबिट कार्ड के यूपीआई पिन बदल सकते हैं। यहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रहे हैं।