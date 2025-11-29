Google Pay ऐप में बिना डेबिट कार्ड UPI PIN कैसे बदलें? स्टेप बाय स्टेप जानें तरीका
Google Pay यूजर्स बिना डेबिट कार्ड के भी यूपीआई पिन बदल सकते हैं। आधार वेरिफिकेशन के जरिए यूजर्स आसानी से अपना पिन बदल सकते हैं, लेकिन यह सुविधा सभी बैंकों में उपलब्ध नहीं है। गूगल पे ऐप में जाकर 'Forgot UPI PIN' विकल्प चुनें और आधार डिटेल्स डालकर ओटीपी वेरीफाई करें। यह तरीका उन यूजर्स के लिए है जिनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। यूपीआई ऐप्स की बात करें तो Google Pay यूजर्स के बीच में काफी पॉपुलर है। Google Pay ऐप में यूजर्स को कई फीचर मिलते हैं। इनमें से एक फीचर बिना डेबिट कार्ड के यूपीआई पिन बदलने का भी है। अगर आप भी अपने यूपीआई अकाउंट का पिन भूल गए हैं तो हम आपको बिना डेबिट कार्ड पिन कैसे बदले इसकी जानकारी दे रहे हैं। गूगग पे के साथ-साथ यह फीचर दूसरे यूपीआई ऐप्स पर भी मिलता है।
Google Pay ऐप में यूपीपीआई पिन बदलने के लिए अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आधार वेरीफिकेशन के जरिए भी पिन आसानी से बदला जा सकता है। यह तरीका उस वक्त सबसे ज्यादा काम जब इमरजेंसी में आपको यूपीआई पिन बदलना हो और आपके पास डेबिट कार्ड न हो।
सबसे जरूरी बात यह है कि आधार से पिन जनरेट करने का ऑप्शन सभी बैंक नहीं देते हैं। अगर आपका बैंक यह सुविधा देता है, तभी आप बिना डेबिट कार्ड के यूपीआई पिन बदल सकते हैं। यहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रहे हैं।
Google Pay ऐप में बिना डेबिट कार्ड UPI PIN कैसे बदलें?
स्टेप 1. सबसे पहले आपको अपने फोन में Google Pay ऐप ओपन करनी है और लॉगइन करना है।
स्टेप 2. ऐप की होम स्क्रीन में ऊपर दाईं ओर आपको प्रोफाइल फोटो पर टैप करना है और बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है, जिसका यूपीआई पिन बदलना है।
स्टेप 3. बैंक सेलेक्ट करने पर आपको अकाउंट डिटेल्स के पेज में Forgot UPI PIN ऑप्शन पर टैप करना है।
स्टेप 4. अगर आपको बैंक आधार वेरिफिकेशन मैथड सपोर्ट करता है तो पिन बदलने के लिए इसे सेलेक्ट करना है।
स्टेप 5. अब आपको अपने आधार के पहले 6 अंक डालकर, यहां पूछी गई डिटेल्स सेव करनी हैं।
स्टेप 6. पूरा होने पर आपको आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जैसे ही इसे वेरीफाई करेंगे आप नया पिन जनरेट कर पाएंगे।
यह तरीका उन्हीं यूजर्स के लिए हैं, जिन्होंने गूगल पे में बैंक अकाउंट आधार वेरिफिकेशन से जोड़ा है। इसके साथ ही आधार से वहीं नंबर लिंक होना चाहिए जो बैंक में दर्ज है। ऐसा नहीं होने पर आपको ओटीपी नहीं मिलेगा।
