Upcoming IPO: अगले महीने खुलने जा रहे सोलर एनर्जी से लेकर आईटी कंपनी के आईपीओ, जानिए सभी डिटेल

Upcoming IPO निवेशकों को आईपीओ में पैसा लगाने के अगस्त में कई मौके मिलने जा रहे हैं। नोएडा की सोलर एनर्जी कंपनी ओरियाना पावर और आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी विंसिस आईटी सर्विसेज का आईपीओ एक अगस्त को खुलने जा रहा है। ये दोनों एसएमई आईपीओ है और ये एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। ( फोटो - जागरण फाइल)

