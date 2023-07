Yatharth Hospital IPO: आज से निवेशकों के लिए खुल गया इस हॉस्पिटल का इश्यू, जानिए आईपीओ की 10 प्रमुख बातें

Yatharth Hospital IPO यथार्थ हॉस्पिटल का आईपीओ आज से निवेशकों के लिए ओपन हो गया है।आईपीओ का प्राइस बैंड 285- 300 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इस आईपीओ में फ्रैश इश्यू के साथ ओएफएस भी है जिसमें प्रमोटर्स विमला त्यागी प्रेम नारायण त्यागी और नीना त्यागी द्वारा बेचे जा रहे हैं। आईपीओ 28 जुलाई 2023 अंतिम तारीख है।

आईपीओ में 35 प्रतिशत हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए रखा गया है।

