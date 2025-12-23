नए साल से पहले मिला तोहफा, इस बड़े सरकारी बैंक ने घटा दी होम लोन पर ब्याज; 7.15% पर पहुंची दरें

नई दिल्ली। Home Loans: नए साल से कुछ दिन पहले एक और सरकारी बैंक ने ग्राहकों को तोहफा दिया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 18 दिसंबर 2025 से कुछ चुनिंदा रिटेल लोन प्रोडक्ट्स पर ब्याज दरों में कमी की घोषणा की है, जो पहले की लागू दरों से कम हैं। रिटेल कर्जदारों के लिए होम लोन, व्हीकल लोन और पर्सनल लोन पर ब्याज दरें कम की गई हैं।

कितना सस्ता हुआ होम लोन होम लोन की ब्याज दरें 30 बेसिस पॉइंट कम कर दी गई हैं, और अब यह 7.45% सालाना के पुराने रेट के मुकाबले 7.15% सालाना से शुरू होंगी। व्हीकल लोन की ब्याज दरें 40 बेसिस पॉइंट कम की गई हैं, और अब यह 7.90% सालाना के पिछले बेंचमार्क रेट के मुकाबले 7.50% सालाना से शुरू होंगी।



संशोधित दरें 18 दिसंबर 2025 से लागू हैं और कस्टमर की एलिजिबिलिटी, क्रेडिट प्रोफ़ाइल और अन्य लागू नियमों और शर्तों पर निर्भर हैं।



पर्सनल लोन की ब्याज दरों में 160 बेसिस पॉइंट की ज्यादा कटौती की गई है, जिससे अब दरें 10.35% सालाना के पुराने रेट से घटकर 8.75% सालाना से शुरू होंगी। बेस रेट में कमी के अलावा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एलिजिबल ग्रीन फाइनेंस होम लोन और व्हीकल लोन पर सालाना 0.10% की एक्स्ट्रा छूट दे रहा है।