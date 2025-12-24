1 फरवरी 2026 को किसानों को मिलेगा 63500 करोड़ रुपये से ज्यादा का तोहफा, PM Kisan Yojana का बढ़ेगा बजट?
PM Kisan Yojana भारत में किसानों के लिए एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत उन्हें आर्थिक सहायता मिलती है। किसानों को इस योजना की 22वीं किस्त और 1 फरवरी 202 ...और पढ़ें
नई दिल्ली। भारत में किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सबसे प्रमुख योजना PM Kisan Yojana है। इस योजना के जरिए किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। वैसे केंद्र सरकार किसानों के लिए दर्जनों योजनाएं चलाती है। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस पीएम किसान योजना ही है। इसलिए इस योजना से जुड़ी खबरों पर किसानों की नजर रहती है। करोड़ों किसान इस योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इतना ही नहीं किसानों की नजर 1 फरवरी 2026 पर भी टिकी हैं।
2019 में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए प्रत्येक वर्ष कृषि मंत्रालय एक बजट निर्धारित करता है। हर साल इसके लिए एक बजट निर्धारित किया जाता है। अब अगले वित्त वर्ष के लिए 1 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश होने वाले बजट में पीएम किसान योजना के लिए भी बजट का निर्धारण किया जाएगा। इस बजट में इजाफा होगा या नहीं। आइए जानते हैं।
कितना है पीएम किसान योजना का बजट?
चालू वित्त वर्ष की बात करें तो पीएम किसान योजना के लिए पिछले बजट में 63500 करोड़ रुपये अलॉट किए गए थे। यानी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने PM Kisan Yojana के लिए इतना बजट निर्धारित किया था। वहीं, 2024-25 के लिए सरकार ने पहले 60000 करोड़ रुपये का बजट अलॉट किया था फिर बाद में इसे बढ़ाकर 63500 करोड़ कर दिया था।
वित्त वर्ष 2023-24 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए बजट में 61440.74 रुपये का निर्धारण किया गया था। दो साल में इसमें 2059.26 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।
क्या अगले वित्त वर्ष के लिए बढ़ेगा PM Kisan Yojana का बजट?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करेंगी। बजट में कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। किसानों के लिए भी कुछ बड़े एलान किए जा सकते हैं। ऐसे में एक संभावना यह भी कि केंद्र सरकार बजट में पीएम किसान योजना का बजट बढ़ा सकती है। अगर सरकार किस्त की राशि में इजाफा करती है तो जाहिर से बात है कि बजट में बढ़ोतरी करनी होगी।
पीएम किसान योजना के तहत किसानों को साल में 6 हजार रुपये दिए जाते हैं। अगर इसमें बढ़ोतरी की जाती है तो जाहिर सी बात है कि पीएम किसान योजना का बजट बढ़ाना पड़ेगा।
