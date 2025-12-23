Kisan Diwas 2025: अगर आप किसान हैं, तो सरकार खाते में भेजेगी पैसा; जानें किन योजनाओं के तहत मिलता है लाभ

नई दिल्ली। Farmers Day 2025: आज 23 दिसंबर की तारीख है। आज का दिन बेहद खास है। क्योंकि आज के दिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के नेता रहे चौधरी चरण सिंह की जयंती है। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

राष्ट्रीय किसान दिवस, जिसे किसान दिवस के नाम से भी जाना जाता है, देश के सभी किसानों को श्रद्धांजलि देने का दिन है, जो देश की रीढ़ हैं। आज के इस खास मौके पर हम किसानों से जुड़ी ऐसी योजनाएं के बारे में बताएंगे जिससे किसानों को सीधा फायदा होता है। आपने PM Kisan Yojana के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन आज हम इसी तरह की ऐसी टॉप 5 योजनाओं के बारे में बताएंगे जिससे आपको सीधा फायदा हो सकता है। आइए एक-एक करके टॉप 5 किसान योजनाओं के बारे में जानते हैं।

Farmers Day 2025: किसानों से जुड़ी टॉप 5 योजनाएं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) प्रधानमंत्री किसान मानधान योजना (Pradhan Mantri Kisan MaanDhan Yojana) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) परम्परागत कृषि विकास योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana)किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit Card (KCC) Scheme) क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना? What is PM Kisan Yojana? पीएम किसान योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके जरिए किसानों को प्रति वर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों, प्रत्येक किस्त में 2-2 हजार रुपये सीधे किसानों के खाते में भेजी जाती है। अभी इस योजना के तहत 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। इस योजना के तहत हर वो किसान आवेदन कर सकता है जिसके पास जमीन है।

क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधान योजना? What is the Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana? यह योजना भी केंद्र सरकार के तहत चलाई जाती है। इसके तहत छोटे और सीमांत किसान (SMF), कुछ शर्तों के तहत, पेंशन फंड में हर महीने पैसे जमा करके इस स्कीम के सदस्य बन सकते हैं। इतनी ही रकम केंद्र सरकार भी देगी। 18 से 40 साल के किसान को 60 साल की उम्र तक हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये तक का योगदान देना होगा। 60 साल के बाद इस योजना के तहत किसानों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है।

क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? What is Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana? इस योजना (PM Fasal Bima Yojana) को किसानों को फसल में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए शुरू किया गया था। इसका मकसद किसानों को बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक सभी ऐसे प्राकृतिक खतरों से पूरी तरह बचाना और क्लेम की सही रकम देना था, जिन्हें रोका नहीं जा सकता। यह स्कीम डिमांड पर आधारित है और सभी किसानों के लिए उपलब्ध है। अगर आप बुआई से पहले अपनी फसल का बीमा कराते हैं और प्राकृतिक आपदा के जरिए फसल खराब हो जाती है तो आपको इसका क्लेम मिलेगा।

क्या है परम्परागत कृषि विकास योजना? What is Paramparagat Krishi Vikas Yojana? पिछले 10 सालों में, परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) भारत की सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पहलों का एक मुख्य आधार बन गई है। यह ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देती है। PKVY, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (NMSA) के तहत सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट (SHM) कंपोनेंट का हिस्सा है। सभी किसान और संस्थान अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। हालांकि, एलिजिबिलिटी के लिए अधिकतम जमीन की लिमिट 2 हेक्टेयर है।