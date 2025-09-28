TVK Vijay Net Worth: महल जैसा बंगला और लग्जरी कारें, एक फिल्म की फीस ₹200 करोड़; कितनी है एक्टर विजय की नेटवर्थ?
तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) के प्रमुख थलापति विजय चर्चा में हैं। वजह है- उनकी हालिया राजनीतिक रैली जिसमें भगदड़ मच गई और 39 लोगों की जान चली गई। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब वे चर्चा का विषय बने हों। वह एक फिल्म के लिए 200 करोड़ की फीस लेने के लिए भी चर्चा में रह चुके हैं। उनकी नेटवर्थ करीब 600 करोड़ रुपए है।
नई दिल्ली| साउथ सुपरस्टार और पॉलिटिकल पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) प्रमुख थलापति विजय सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं, बल्कि रियल लाइफ में भी रईसी का दूसरा नाम हैं। शनिवार, 27 सितंबर को उनकी रैली में मची भगदड़ (thalapathy vijay rally stampede) ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। लेकिन इस बार लोग उनकी लाइफस्टाइल और कमाई को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। फिल्मों से लेकर राजनीति तक, विजय का नाम हर जगह है और उनकी कमाई सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है।
कितनी नेटवर्थ, कहां से होती है कमाई?
Thalapathy Vijay Net Worth : फोर्ब्स और कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय की कुल संपत्ति यानी नेटवर्थ करीब 600 करोड़ रुपए आंकी गई है। उनकी सबसे बड़ी कमाई फिल्मों से होती है, लेकिन ब्रांड एंडोर्समेंट, रियल एस्टेट और प्रोडक्शन में निवेश भी उनकी इनकम को कई गुना बढ़ा देता है। विदेशों में भी उनकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है कि उनकी फिल्मों की कमाई अक्सर रिकॉर्ड तोड़ देती है।
एक फिल्म की फीस 200 करोड़ रुपए
विजय की कमाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे एक फिल्म करने के लिए 130 करोड़ से 200 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। साल 2024 में उनकी फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम (GOAT) के लिए उन्हें करीब 200 करोड़ रुपए की फीस मिली थी। यह जानकारी खुद फिल्म की प्रोड्यूसर ने साझा की थी। फिल्मों के अलावा वे कोका-कोला और सनफीस्ट जैसे बड़े ब्रांड्स से भी जुड़कर करोड़ों कमाते हैं।
शाहरुख के बाद दूसरे बड़े टैक्सपेयर्स
देश में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में भी विजय का नाम शामिल है। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त-वर्ष (FY24) में सबसे ज्यादा एडवांस्ड टैक्स भरने वालों की लिस्ट में शाहरुख खान (Shah rukh khan) पहले स्थान पर थे, जिन्होंने 92 करोड़ रुपए का टैक्स दिया। वहीं विजय 80 करोड़ रुपए एडवांस्ड टैक्स भरकर दूसरे पायदान पर रहे।
समुद्र किनारे बंगला और लग्जरी कारें
विजय की लाइफस्टाइल उनकी रईसी की गवाही देती है। उनका सफेद महलनुमा बंगला चेन्नई के नीलांकरई में समुद्र किनारे स्थित है। कहा जाता है कि यह हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज के बीच हाउस से प्रेरित है। वहीं कारों का उनका कलेक्शन किसी शोरूम से कम नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके पास रोल्स रॉयस घोस्ट, बीएमडब्ल्यू X5 और X6, ऑडी A8 L, रेंज रोवर ईवोक, फोर्ड मस्टैंग, वोल्वो XC90 और मर्सिडीज बेंज जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं। इन सभी कारों की कीमत 8 करोड़ रुपए से ज्यादा है।
राजनीति और पॉपुलैरिटी दोनों में दमदार
फिल्मों में अपनी एक्टिंग और बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब विजय राजनीति में भी एंट्री ले चुके हैं। उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ फैंस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके ब्रांड वैल्यू और नेटवर्थ में भी साफ झलकती है। थलापति विजय का नाम न सिर्फ साउथ इंडस्ट्री बल्कि पूरे भारत में टॉप कमाई करने वाले एक्टर्स में लिया जाता है। उनके बंगले, गाड़ियों और फिल्मों की फीस देखकर साफ है कि उनकी लाइफस्टाइल सच में "सुपरस्टार" वाली है।
