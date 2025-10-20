Trump Tariff ने बिगाड़ दिया खेल, अमेरिका जाने वाले भारतीय सामान में 37.5 फीसदी की गिरावट; 4 महीने में हुआ खेल!

नई दिल्ली। Trump Tariff: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप पिछले कई दिनों से भारत को लेकर तरह-तरह के बयान दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि भारत जल्द ही रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। तो कभी भारत पर और प्रतिबंध लगाने की धमकी देते हैं। तो कभी कहते हैं कि मेरी भारत के पीएम से बात हुई और उन्होंने ऐसा करने को कहा। उनके बयान स्थिर नहीं रहते। कभी वो भारत की तारीफ करते हैं तो कभी भारत को अपना दुश्मन बता बैठते हैं। उनके द्वारा भारत पर 50 फीसदी लगाए टैरिफ की वजह से अमेरिका और भारत का व्यापार प्रभावित हुआ है। इसे लेकर जीटीआरआई (GTRI Report On India US Trade) ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का अमेरिका को निर्यात बहुत तेजी के साथ कम हुआ है।

जीटीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2025 में निर्यात घटकर 5.5 अरब डॉलर रह गया, जो अगस्त की तुलना में 20.3 प्रतिशत कम है। यह लगातार चौथी मासिक गिरावट है और मई से अब तक मासिक व्यापार में 3.3 अरब डॉलर से अधिक की गिरावट आई है। 4 महीनों से भारत का निर्यात लगातार कम होता जा रहा है।

मई में 8.8 अरब डॉलर से सितंबर में 5.5 अरब डॉलर पर आया निर्यात निर्यात में भारी गिरावट व्यापार आँकड़े दर्शाते हैं कि अमेरिका को भारतीय निर्यात मई में 8.8 अरब डॉलर से गिरकर जून में 8.3 अरब डॉलर (-5.7%), जुलाई में 8.0 अरब डॉलर (-3.6%), अगस्त में 6.9 अरब डॉलर (-13.8%) और अंततः सितंबर में 5.5 अरब डॉलर (-20.3%) रह गया, जैसा कि GTRI के आंकड़ों से पता चलता है। सितंबर पहला पूरा महीना था जिसमें अधिकांश भारतीय वस्तुओं पर वाशिंगटन का 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया था।

रिपोर्ट में कहा गया है, "आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि टैरिफ वृद्धि (High Tariff) शुरू होने के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के लिए सबसे अधिक प्रभावित बाजार के रूप में उभरा है।" निर्यात में आई कमी का असर इन सेक्टर्स पर पड़ा गिरावट का सबसे ज़्यादा असर कपड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और रसायन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर पड़ा है। शिपमेंट में यह भारी गिरावट टैरिफ व्यवस्था के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है, जो 10 प्रतिशत से शुरू होकर अगस्त की शुरुआत में 25 प्रतिशत तक पहुंच गई और महीने के अंत तक 50 प्रतिशत तक पहुँच गई।