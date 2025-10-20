Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Trump Tariff ने बिगाड़ दिया खेल, अमेरिका जाने वाले भारतीय सामान में 37.5 फीसदी की गिरावट; 4 महीने में हुआ खेल!

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 05:44 PM (IST)

    अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के टैरिफ (Trump Tariff) के कारण भारत-अमेरिका व्यापार प्रभावित हुआ है। जीटीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका को भारत का निर्यात तेजी से घटा है। सितंबर 2025 में निर्यात 5.5 अरब डॉलर रहा, जो अगस्त से 20.3% कम है। कपड़ा, रत्न, आभूषण जैसे क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ट्रंप टैरिफ ने बिगाड़ दिया खेल, अमेरिका जाने वाले भारत के सामान में 37.5 फीसदी की गिरावट; 4 महीने में हुआ खेल

    नई दिल्ली। Trump Tariff: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप पिछले कई दिनों से भारत को लेकर तरह-तरह के बयान दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि भारत जल्द ही रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। तो कभी भारत पर और प्रतिबंध लगाने की धमकी देते हैं। तो कभी कहते हैं कि मेरी भारत के पीएम से बात हुई और उन्होंने ऐसा करने को कहा। उनके बयान स्थिर नहीं रहते। कभी वो भारत की तारीफ करते हैं तो कभी भारत को अपना दुश्मन बता बैठते हैं। उनके द्वारा भारत पर 50 फीसदी लगाए टैरिफ की वजह से अमेरिका और भारत का व्यापार प्रभावित हुआ है। इसे लेकर जीटीआरआई (GTRI Report On India US Trade) ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का अमेरिका को निर्यात बहुत तेजी के साथ कम हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जीटीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2025 में निर्यात घटकर 5.5 अरब डॉलर रह गया, जो अगस्त की तुलना में 20.3 प्रतिशत कम है। यह लगातार चौथी मासिक गिरावट है और मई से अब तक मासिक व्यापार में 3.3 अरब डॉलर से अधिक की गिरावट आई है। 4 महीनों से भारत का निर्यात लगातार कम होता जा रहा है।

    मई में  8.8 अरब डॉलर से सितंबर में 5.5 अरब डॉलर पर आया निर्यात

    निर्यात में भारी गिरावट व्यापार आँकड़े दर्शाते हैं कि अमेरिका को भारतीय निर्यात मई में 8.8 अरब डॉलर से गिरकर जून में 8.3 अरब डॉलर (-5.7%), जुलाई में 8.0 अरब डॉलर (-3.6%), अगस्त में 6.9 अरब डॉलर (-13.8%) और अंततः सितंबर में 5.5 अरब डॉलर (-20.3%) रह गया, जैसा कि GTRI के आंकड़ों से पता चलता है। सितंबर पहला पूरा महीना था जिसमें अधिकांश भारतीय वस्तुओं पर वाशिंगटन का 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया था।

    रिपोर्ट में कहा गया है, "आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि टैरिफ वृद्धि (High Tariff) शुरू होने के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के लिए सबसे अधिक प्रभावित बाजार के रूप में उभरा है।"

    निर्यात में आई कमी का असर इन सेक्टर्स पर पड़ा

    गिरावट का सबसे ज़्यादा असर कपड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और रसायन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर पड़ा है। शिपमेंट में यह भारी गिरावट टैरिफ व्यवस्था के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है, जो 10 प्रतिशत से शुरू होकर अगस्त की शुरुआत में 25 प्रतिशत तक पहुंच गई और महीने के अंत तक 50 प्रतिशत तक पहुँच गई।

    ट्रेड डील को लेकर जारी है बातचीत

    टैरिफ की वजह से दोनों देशों के व्यापार में बाधा आ रही है। अभी तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील भी पूरी नहीं हो पाई है। अभी इस पर बात जारी है। कई रिपोर्ट्स में यह भी कह गया है कि जल्द ही दोनों देश India US Trade Deal को अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे। हालांकि, यह कब तक होगा इस बात की अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। अभी दोनों देश ट्रेड डील को लेकर बातचीत के दौर में है।

    यह भी पढ़ें- बिक चुकी JP Associates की JP Power के नतीजे आ गए, 182 करोड़ रुपये का हुआ फायदा; बिकने के लिए लग चुकी है बोली