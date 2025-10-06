US को झटका देकर भारत आ रही 140 साल पुरानी दवा कंपनी, 8800 करोड़ का खेलेगी दांव; इस शहर में लगाने जा रही यूनिट

अमेरिका की 140 साल पुरानी दवा कंपनी एलि लिली (Eli Lilly) ने सोमवार को ऐलान किया कि वह भारत में 1 बिलियन डॉलर (करीब 8800 करोड़ रुपए) का निवेश करेगी। यह निवेश हैदराबाद में होगा और आने वाले कुछ सालों में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और क्वालिटी फैसिलिटी के लिए किया जाएगा। कंपनी का यह कदम ऐसे समय आया जब ट्रंप फार्मा सेक्टर पर टैरिफ बम गिराने की तैयारी में हैं।

नई दिल्ली| फार्मा सेक्टर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के 100 फीसदी 'टैरिफ बम' का असर दिखने लगा है। अमेरिकी कंपनियां देश छोड़कर विदेशों का रुख करने लगी हैं। जिसका सीधा फायदा भारत को हो सकता है। दरअसल, अमेरिका की बड़ी दवा कंपनियों में शुमार एलि लिली (Eli Lilly) ने सोमवार को ऐलान किया कि वह भारत में 1 बिलियन डॉलर (करीब 8800 करोड़ रुपए) का निवेश करने जा रही है।

यह निवेश आने वाले कुछ सालों में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और क्वालिटी फैसिलिटी के लिए किया जाएगा। कंपनी का यह कदम ऐसे समय आया है, जब ट्रंप फार्मा सेक्टर पर टैरिफ बम गिराने (Trump Tariff on Pharma India) की तैयारी में हैं। ऐसे में एलि लिली का भारत रुख, 'मेक इन इंडिया' अभियान को बड़ा बूस्टर देने वाला साबित हो सकता है।

कैंसर समेत कौन-कौन सी दवाएं बनाती है कंपनी? Eli Lilly के मुताबिक, यह निवेश कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करेगा और दुनियाभर के मरीजों तक मोटापे, डायबिटीज, अल्जाइमर, कैंसर और ऑटोइम्यून बीमारियों की दवाएं पहुंचाने में मदद करेगा। यह निवेश भारत के हेल्थकेयर सेक्टर को ग्लोबल लेवल पर नई पहचान देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

कंपनी को भाया इंडियन टैलेंट और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर एलि लिली ने कहा कि भारत में निवेश करने का फैसला देश की कुशल टैलेंट, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार की बिजनेस फ्रेंडली नीतियों पर भरोसे को दिखाता है। कंपनी भारत को अपने वैश्विक हेल्थकेयर नेटवर्क का बड़ा केंद्र बनाना चाहती है।

वहीं, इन्वेस्ट इंडिया की सीईओ (Invest India CEO) निवृति राय ने कहा, "Eli Lilly का निवेश भारत की क्षमता और नीतिगत स्थिरता पर उनके भरोसे को दर्शाता है। यह न केवल हेल्थकेयर को मजबूत करेगा, बल्कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को भी गति देगा।” हैदराबाद में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी दवा कंपनी कंपनी ने बताया कि वह हैदराबाद में नई मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी फैसिलिटी स्थापित करेगी। यह हब पूरे भारत में Eli Lilly के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क की निगरानी करेगा और उन्नत तकनीकी सुविधाएं प्रदान करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का कहना है कि,