'पूरा पैसा डूब गया', Zerodha फिर डाउन हुआ तो नितिन कामथ पर फूटा लोगों का गुस्सा; ट्रेडिंग में फंसे हजारों यूजर्स!

नई दिल्ली| देश के लोकप्रिय ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म Zerodha में सोमवार को बड़ी तकनीकी खराबी आ गई। इस वजह से हजारों यूजर्स ट्रेड नहीं कर पाए और कई लोगों को नुकसान भी हुआ। वेबसाइट डाउन डिडेक्टर (Downdetector) के अनुसार, करीब 88 फीसदी शिकायतें ट्रेडिंग से जुड़ी थीं, जबकि 13 फीसदी यूजर्स ने वेबसाइट के काम न करने की शिकायत की।

सोमवार सुबह अचानक Zerodha पर शिकायतों की संख्या बढ़ गई।डाउन डिडेक्टर तब अलर्ट दिखाता है, जब शिकायतें सामान्य समय से अधिक हो जाती हैं। इसके बाद यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कंपनी के खिलाफ नाराजगी जतानी शुरू कर दी।

'अब भरोसेमंद नहीं रहा जीरोधा' एक शिकायत में यूजर ने सपोर्ट टीम पर सवाल उठाते हुए कहा कि जीरोधा अब पहले जैसा भरोसेमंद नहीं रहा। यूजर ने लिखा कि, "सपोर्ट टीम सवाल को ठीक से पढ़े बिना जवाब देती है। मैं मार्जिन की बात कर रहा था, लेकिन उन्होंने ऑर्डर एकजीक्यूशन का जवाब भेज दिया। ये लापरवाही पहले कभी नहीं दिखी थी।"

हालांकि, बाद में जीरोधा ने प्रभावित यूजर्स को अपडेट भेजा। कंपनी ने कहा कि, "कुछ यूजर्स के ऑर्डर पेंडिंग दिख रहे होंगे। अब समस्या हल हो गई है। कृपया काइट एप (Zerodha Kite App) पर ऑर्डर की स्थिति दोबारा चेक करें। हुई असुविधा के लिए हमें खेद है।"

सितंबर में सामने आई थी ऐसी खामी यह पहली बार नहीं है, जब जीरोधा डाउन हुआ। इससे पहले पिछले महीने यानी सितंबर में भी जीरोधा के प्लेटफॉर्म पर इसी तरह की तकनीकी गड़बड़ी आई थी। उस समय यूजर्स काइट ऐप पर प्राइस अपडेट नहीं देख पा रहे थे। उस वक्त भी सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़ आ गई थी। बाद में कंपनी ने समस्या स्वीकार करते हुए कहा था कि ऑर्डर प्लेसमेंट प्रभावित नहीं हुआ था।