    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 12:14 PM (IST)

    US Japan Deal on Rare Earth Metal: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने चीन को घेरने के लिए जापान के साथ दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के उत्पादन और आपूर्ति में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन दुनिया के 90% दुर्लभ पृथ्वी धातुओं का प्रसंस्करण करता है और उसने हाल ही में निर्यात पर पाबंदियां बढ़ा दी हैं। इस समझौते का उद्देश्य परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना और आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

    चीन को घेरने के लिए ट्रंप का नया दांव, जापान के साथ साइन की क्रिटिकल मेटल की डील; ड्रैगन के उड़ गए होश!

    नई दिल्ली। US Japan Deal on Rare Earth Metal: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने चीन को घेरने के लिए एक नया दांव चला है। उन्होंने जापान के साथ क्रिटिकल मेटल को लेकर बड़ा समझौता किया है। दरअसल, चीन ने रेयर अर्थ मेटल के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे है। ऐसे में अमेरिका को दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका अब चीन को घेरने के जापान का सहारा ले रहा है।

    अमेरिका और जापान ने मंगलवार को जरूरी और रेयर-अर्थ मिनरल्स के प्रोडक्शन और सप्लाई में सहयोग के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किए। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के टैरिफ के जवाब में चीन के रेयर अर्थ और चिप बनाने वाले इक्विपमेंट पर एक्सपोर्ट कंट्रोल कड़ा करने के फैसले के बाद उठाया गया है। यह डील ट्रंप के टोक्यो दौरे के दौरान हुई, जहां उन्होंने जापान की नई प्रधानमंत्री सुनाए ताकाइची से पहली बार मुलाकात की।

    व्हाइट हाउस के अनुसार, "दोनों पक्षों ने घरेलू इंडस्ट्रीज, जिसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और उनके संबंधित इंडस्ट्रियल बेस शामिल हैं, को सपोर्ट करने के लिए जरूरी जॉइंट प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने और जरूरी मिनरल्स और रेयर अर्थ के लिए अलग-अलग, लिक्विड और निष्पक्ष बाजारों के विकास में तेजी लाने के लिए आर्थिक नीति के साधनों और कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करने पर सहमति जताई।"

    रेयर अर्थ मेटल पर चीन का 90% कब्जा

    चीन दुनिया के 90% रेयर अर्थ को प्रोसेस करता है। उसने हाल ही में एक्सपोर्ट पर पाबंदियां बढ़ा दी हैं, और अपनी कंट्रोल लिस्ट में नए एलिमेंट्स जोड़े हैं। उन्होंने उन विदेशी प्रोड्यूसर्स पर भी अपनी निगरानी कड़ी कर दी है जो चीनी मटेरियल पर निर्भर हैं।

    इसके उलट, अमेरिका में सिर्फ एक ही रेयर अर्थ माइन चालू है और वह इलेक्ट्रिक गाड़ियों और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी मिनरल्स को सुरक्षित करने की दौड़ में लगा हुआ है। ट्रंप गुरुवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे।

    चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने जापान के साथ किया समझौता

    अपने एग्रीमेंट में, अमेरिका और जापान इस बात पर सहमत हुए कि वे परमिट पाने और रेयर अर्थ और जरूरी मिनरल्स को सुरक्षित करने के लिए प्रोसेस और टाइमलाइन को आसान बनाएंगे और उनमें ढील देंगे, और साथ ही गलत ट्रेड प्रैक्टिस और नॉन-मार्केट पॉलिसीज पर भी ध्यान देंगे।

    व्हाइट हाउस ने कहा कि दोनों देश एक स्टॉकपाइलिंग एग्रीमेंट पर भी विचार करेंगे जो दोनों के लिए फायदेमंद होगा और सप्लाई चेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दूसरे इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ काम करेंगे।।

