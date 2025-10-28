चीन को घेरने के लिए ट्रंप का नया दांव, जापान के साथ साइन की क्रिटिकल मेटल की डील; ड्रैगन के उड़ गए होश!

नई दिल्ली। US Japan Deal on Rare Earth Metal: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने चीन को घेरने के लिए एक नया दांव चला है। उन्होंने जापान के साथ क्रिटिकल मेटल को लेकर बड़ा समझौता किया है। दरअसल, चीन ने रेयर अर्थ मेटल के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे है। ऐसे में अमेरिका को दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका अब चीन को घेरने के जापान का सहारा ले रहा है।



अमेरिका और जापान ने मंगलवार को जरूरी और रेयर-अर्थ मिनरल्स के प्रोडक्शन और सप्लाई में सहयोग के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किए। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के टैरिफ के जवाब में चीन के रेयर अर्थ और चिप बनाने वाले इक्विपमेंट पर एक्सपोर्ट कंट्रोल कड़ा करने के फैसले के बाद उठाया गया है। यह डील ट्रंप के टोक्यो दौरे के दौरान हुई, जहां उन्होंने जापान की नई प्रधानमंत्री सुनाए ताकाइची से पहली बार मुलाकात की।



व्हाइट हाउस के अनुसार, "दोनों पक्षों ने घरेलू इंडस्ट्रीज, जिसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और उनके संबंधित इंडस्ट्रियल बेस शामिल हैं, को सपोर्ट करने के लिए जरूरी जॉइंट प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने और जरूरी मिनरल्स और रेयर अर्थ के लिए अलग-अलग, लिक्विड और निष्पक्ष बाजारों के विकास में तेजी लाने के लिए आर्थिक नीति के साधनों और कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करने पर सहमति जताई।"