चीन का टूटेगा घमंड, रेयर अर्थ मेटल को लेकर भारत ने उठा लिया बड़ा कदम; दोस्त रूस बनेगा हिंदुस्तान का पार्टनर
Rare Earth Elements: भारत दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए रूस के साथ साझेदारी कर रहा है। इस सहयोग का उद्देश्य चीन के एकाधिकार को तोड़ना और भारत की रणनीतिक निर्भरता को कम करना है। रेयर अर्थ मेटल आधुनिक तकनीक और रक्षा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह कदम 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को बढ़ावा देगा।
नई दिल्ली। Rare Earth Elements: रेयर अर्थ मेटल को लेकर भारत ने बड़ा कदम उठा लिया है। एक तरफ जहां चीन आए दिन नए-नए नियम लगाकर इस पर रोक लगाता रहता है। वहीं, अब भारत ने आपूर्ति में कमी में मद्देनजर रूस का रुख किया है। इटी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कंपनियां देश में दुर्लभ मृदा चुम्बकों और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति में सुधार के लिए रूसी संस्थाओं के साथ समझौता करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।
रूस द्वारा विकसित दुर्लभ मृदा प्रसंस्करण तकनीकों को वर्तमान में पायलट परियोजनाओं में तैनात किया जा रहा है और मॉस्को ने भारतीय भागीदारों के साथ इनके व्यापक व्यवसायीकरण में रुचि दिखाई है। इस महीने की शुरुआत में, चीन, जो वैश्विक दुर्लभ मृदा प्रसंस्करण के 90% हिस्से को नियंत्रित करता है, ने अपने दुर्लभ मृदा निर्यात नियंत्रणों का विस्तार किया, जिन्हें पहली बार अप्रैल में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार विवाद के बीच लागू किया गया था।
भारत और रूस का बनेगा गठजोड़
इन प्रतिबंधों से भारत और अन्य जगहों पर उपयोगकर्ता उद्योगों—विशेषकर ऑटोमोबाइल, ऊर्जा और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स—का उत्पादन प्रभावित हुआ है। सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार ने लोहुम और मिडवेस्ट सहित घरेलू कंपनियों से उन रूसी कंपनियों के साथ सहयोग की संभावनाओं की जांच करने का आह्वान किया है, जिनके पास महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में विशेषज्ञता है।
रिपोर्ट की मानें तो नॉर्निकेल और रोसाटॉम जैसी रूस की सरकारी कंपनियां सहयोग के लिए संभावित उम्मीदवारों में शामिल हो सकती हैं। इसी तरह, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय खान विद्यालय (धनबाद) और खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान (भुवनेश्वर) के अंतर्गत आने वाली प्रयोगशालाओं को रूसी संस्थाओं के पास उपलब्ध प्रसंस्करण तकनीकों का आकलन करने के लिए कहा गया है।
इस घटनाक्रम से परिचित लोगों ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि रूस में विकसित दुर्लभ मृदा प्रसंस्करण तकनीकों का प्रयोग पहले से ही पायलट परियोजनाओं में किया जा रहा है। मॉस्को ने भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी में इन तकनीकों के व्यावसायीकरण में रुचि व्यक्त की है, जो महत्वपूर्ण सामग्रियों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के एक नए चरण का संकेत है।
इसके अलावा भारत दुर्लभ मृदा सामग्रियों का भंडार बनाने और घरेलू चुंबक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ₹7,300 करोड़ के प्रोत्साहन देने की योजना बना रहा है। यह स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी स्थिति मज़बूत करने की नई दिल्ली की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, भारत ने 2023-24 में 2,270 टन दुर्लभ मृदा धातुओं और यौगिकों का आयात किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17% अधिक है। इनमें से 65% से अधिक आयात चीन से हुआ, जो भारत के विविधीकरण प्रयासों की तात्कालिकता को रेखांकित करता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।