    अमेरिका में जारी होगा ट्रंप के चेहरे वाला सिक्का, तस्वीरें आईं सामने; ट्रेजरर बोले- "शटडाउन खत्म होते ही..."

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 01:23 AM (IST)

    अमेरिका में जारी होगा ट्रंप के चेहरे वाला 1 डॉलर का सिक्का, तस्वीरें आईं सामने।

    नई दिल्ली| अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और इसी मौके पर डोनल्ड ट्रंप (Donald Trump 1 Dollar Coin) के चेहरे वाला एक खास स्मारक सिक्का चर्चा में है। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को इस सिक्के का ड्राफ्ट डिजाइन शेयर किया है। यह एक डॉलर का सिक्का होगा, जिसे देश की आजादी के 250 साल पूरे होने के जश्न में जारी किया जाएगा।

    यूएस ट्रेजरर ने लिखा- ये झूठी खबर नहीं...

    यूएस ट्रेजरर ब्रैंडन बीच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस ड्राफ्ट कॉइन की तस्वीरें शेयर कीं। उन्होंने फोटो पोस्ट करते हिए लिखा-

    "ये कोई झूठी खबर नहीं है। अमेरिका के 250वें जन्मदिन और राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को सम्मानित करने वाले ये प्रारंभिक मसौदे वास्तविक हैं। जल्द ही और साझा करेंगे, जब सरकार का शटडाउन खत्म होगा।"

    अमेरिकी झंडे के सामने दिख रहे ट्रंप

    इस सिक्के के एक तरफ ट्रंप का प्रोफाइल, 'लिबर्टी', 'इन गॉड वी ट्रस्ट' (In God We Trust) और साल 1776 व 2026 लिखा है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की तस्वीर अमेरिकी झंडे के सामने है, जिसमें वे मुट्ठी उठाए दिखाई दे रही है। इसके साथ लिखा है- 'फाइट, फाइट, फाइट।' यह वही नारा है, जो ट्रंप ने जुलाई 2024 की एक चुनावी रैली में गोली लगने के बाद भी दिया था।

    अभी अंतिम डिजाइन तय नहीं

    ट्रेजरी विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि अभी अंतिम डिजाइन तय नहीं हुआ है। लेकिन पहला ड्राफ्ट देश की आत्मा और लोकतंत्र की ताकत को दिखाता है। जल्द ही और जानकारी साझा की जाएगी।

    डोनल्ड ट्रंप खुद भी लंबे समय से इस 250 साल पूरे होने वाले जश्न की तैयारियों की बात करते आ रहे हैं।

    जुलाई में वे आयोवा गए थे, जहां उन्होंने इस समारोह की शुरुआत का ऐलान किया था। ट्रंप ने यहां तक कहा है कि वह अगले साल व्हाइट हाउस में यूएफसी इवेंट आयोजित करने की योजना बना रहे हैं।

    अमेरिका में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सिक्का कब जारी होता है और क्या ट्रंप वाला यह स्मारक सिक्का वाकई 250 साल के जश्न का चेहरा बनेगा। खासकर तब, जब अमेरिका सरकारी शटडाउन की चपेट में है। 

