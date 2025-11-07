जापानी कंपनियों ने भारत में बिसात बिछा उड़ाई ड्रैगन की नींद, टोयोटा-होंडा ने IND में बनाया प्रोडक्शन का हब

नई दिल्ली। दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी भारत में विदेशी कंपनियां अपने व्यापार को बढ़ाना चाहती है। धीरे-धीरे करके बड़ी-बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में ही अपना प्रोडक्शन हब बना रही हैं। इसका ताजा उदाहरण होंडा और टोयोटा का ही देख लीजिए। दोनों कंपनियों ने चीन से निकलकर भारत में अपनी कार प्रोडक्शन का हब बना दिया है। यानी कहा जा सकता है कि भारत और जापान ने मिलकर चीन की नींद उड़ा दी है।

टोयोटा, होंडा और सुजुकी भारत में नई कारें और फैक्ट्रियां बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। विदेशी कंपनियों के लिए भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि जापानी ऑटोमोबाइल कंपनियां चीन पर निर्भरता कम करने के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन को फिर से तैयार कर रही हैं।

होंडा बनाएगी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बेस दुनिया की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी टोयोटा और भारतीय बाजार में लगभग 40% हिस्सेदारी के साथ लीडर सुजुकी ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटो बाजार में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए अलग-अलग कुल $11 बिलियन के निवेश की घोषणा की है। होंडा ने पिछले हफ्ते कहा कि वह भारत को अपनी एक प्लान की गई इलेक्ट्रिक कार के लिए प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बेस बनाएगी।

होंडा के चीफ एग्जीक्यूटिव तोशिहिरो मिबे ने मोबिलिटी शो में कहा, "होंडा के लिए भारत उसके बहुत ज्यादा मुनाफे वाले टू-व्हीलर बिजनेस का सबसे बड़ा मार्केट है, और अब वह अपने फोर-व्हीलर बिजनेस को भी बढ़ाना चाहता है।" भारत में सस्ता लेबर और अच्छी सुविधाएं करती हैं आकर्षित भारत में कम लागत और बहुत ज्यादा लेबर पूल लंबे समय से मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक आकर्षक रहा है। कई इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स ने कहा कि अब, जापानी ऑटोमेकर चीन से दूर होकर भारत में अपना ऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, दोनों ही तरह से, चाहे वह मार्केट हो या मैन्युफैक्चरिंग बेस। भारत अभी भी चीनी EVs के लिए लगभग बंद है, इसलिए जापान की कार बनाने वाली कंपनियों को कम से कम अभी के लिए BYD और दूसरी कंपनियों से कड़ी टक्कर का सामना नहीं करना पड़ेगा।

चीनी EV बनाने वाली कंपनियों के बीच जबरदस्त प्राइस वॉर ने चीन में प्रॉफिट कमाना मुश्किल कर दिया है। इस मुश्किल को और बढ़ाते हुए, चीनी कार बनाने वाली कंपनियां अब विदेशों में भी फैल रही हैं और दक्षिण पूर्व एशिया में जापानी प्रतिद्वंद्वियों से मार्केट शेयर छीन रही हैं।

भारत, चीन का रिप्लेसमेंट मार्केट लंदन में पेलहम स्मिथर्स एसोसिएट्स की ऑटो एनालिस्ट जूली बूट ने चीन में कम प्रॉफिट मार्जिन का हवाला देते हुए कहा, "भारत चीन के लिए एक रिप्लेसमेंट मार्केट के तौर पर एक अच्छा विकल्प है।"