दुनिया के टॉप 10 अमीरों में 9 अमेरिका के, कभी ट्रंप के खास रहे मस्क नंबर 1; लिस्ट में न अंबानी और न ही अदाणी
Top 10 Richest Person in World: अक्टूबर में अमीरों की संपत्ति में उतार-चढ़ाव हुआ, जिससे फोर्ब्स की टॉप 10 की लिस्ट में बदलाव आया। इस लिस्ट में 9 अमेरिकी शामिल हैं, पर मुकेश अंबानी और गौतम अदाणी जगह नहीं बना पाए। एलन मस्क $497 बिलियन की संपत्ति के साथ शीर्ष पर हैं। टेस्ला के शेयरधारकों ने मस्क को $1 ट्रिलियन तक का स्टॉक पैकेज भी मंजूर किया है।
नई दिल्ली। Top 10 Richest Person in World: अक्टूबर का महीना बीत चुका है और नवंबर चलने लगा है। अमीरों की दुनिया में बदलाव हुआ है। दुनिया के बड़े अमीरों के लिए अक्टूबर उतार-चढ़ाव भरा साबित हुआ। दुनिया के टॉप अमीरों की सूची में भी बदलाव हुआ है। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों की पोजीशन बदली है। इस लिस्ट में एक ही देश के 9 लोग शामिल है। वो देश कोई और नहीं बल्कि ट्रंप का अमेरिका है। जी हां। फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया के टॉप 10 में से 8 अमेरिका के हैं। इस लिस्ट में भारत के दिग्गज अरबपतियों को जगह नहीं मिली। एशिया और भारत के सबसे अमीर मुकेश अंबानी भी इस लिस्ट में नहीं हैं। और न ही गौतम अदाणी का नाम शामिल है।
इस लिस्ट में कभी ट्रंप के खास रहे एलन मस्क की टॉप पर जगह मिली है। टेक अरबपति एलन मस्क, जिनकी दौलत $497 बिलियन है, मई 2024 से टॉप पोजीशन पर बने हुए हैं। इस अक्टूबर में, वह दो बार $500 बिलियन की दौलत के करीब पहुंचे, जिससे वह इतनी दौलत हासिल करने वाले पहले इंसान बन गए, हालांकि यह थोड़े समय के लिए ही था। इसके साथ टेस्ला के शेयरहोल्डर्स ने उस बड़े पे पैकेज को मंजूरी दे दी है जो मस्क को $1 ट्रिलियन तक के एक्स्ट्रा स्टॉक देगा। अगर मस्क अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो उन्हें 1 ट्रिलियन डॉलर का पुरस्कार मिलेगा।
|दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्ति
|क्रमांक
|नाम
|नेटवर्थ
|कंपनी
|देश
|1
|एलन
|437 बिलियन डॉलर
|टेस्ला
|अमेरिका
|2
|लैरी एलिसन
|320 बिलियन डॉलर
|ओरेकल
|अमेरिका
|3
|जेफ बेजोस
|254 बिलियन डॉलर
|अमेजन
|अमेरिका
|4
|लेरी पेज
|232 बिलियन डॉलर
|गूगल
|अमेरिका
|5
|मार्क ज़ुकेरबर्ग
|223 बिलियन डॉलर
|मेट
|अमेरिका
|6
|सर्गेई ब्रिन
|215 बिलियन डॉलर
|गूूगल
|अमेरिका
|7
|बर्नार्ड अरनॉल्ट
|183 बिलियन डॉलर
|LVM
|फ्रांस
|8
|जेन्सेन हुआंग
|176 बिलियन डॉलर
|एनवीडिया
|अमेरिका
|9
|स्टीव बाल्मर
|156 बिलियन डॉलर
|माइक्रोसॉफ्ट
|अमेरिका
|10
|माइकल डेल
|155 बिलियन डॉलर
|डेल
|अमेरिका
यहां दी गई दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट 1 नवंबर 2025 तक के फोर्ब्स के डेटा पर आधारित है।
