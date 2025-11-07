दुनिया के टॉप 10 अमीरों में 9 अमेरिका के, कभी ट्रंप के खास रहे मस्क नंबर 1; लिस्ट में न अंबानी और न ही अदाणी

नई दिल्ली। Top 10 Richest Person in World: अक्टूबर का महीना बीत चुका है और नवंबर चलने लगा है। अमीरों की दुनिया में बदलाव हुआ है। दुनिया के बड़े अमीरों के लिए अक्टूबर उतार-चढ़ाव भरा साबित हुआ। दुनिया के टॉप अमीरों की सूची में भी बदलाव हुआ है। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों की पोजीशन बदली है। इस लिस्ट में एक ही देश के 9 लोग शामिल है। वो देश कोई और नहीं बल्कि ट्रंप का अमेरिका है। जी हां। फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया के टॉप 10 में से 8 अमेरिका के हैं। इस लिस्ट में भारत के दिग्गज अरबपतियों को जगह नहीं मिली। एशिया और भारत के सबसे अमीर मुकेश अंबानी भी इस लिस्ट में नहीं हैं। और न ही गौतम अदाणी का नाम शामिल है।