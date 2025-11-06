Gold Loan: ये बैंक दे रहे हैं सस्ता गोल्ड लोन, सोना देकर ले सकते हैं पैसा; यहां देखें लिस्ट

क्रमांक Bank ब्याज दर (प्रति वर्ष) लोन की अवधि लिमिट प्रोसेसिंग फीस

1 SBI 8.75% से शुरू 36 महीने तक ₹20,000 - ₹50 लाख लोन अमाउंट का 0.25%

2 केनरा बैंक 8.75% से शुरू 12 महीने तक ₹35 लाख तक ₹2,750 तक + GST

3 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 9.1% - 9.35% 12 महीने तक ₹50 लाख तक लोन अमाउंट का 0.50% + GST

4 इंडियन ओवरसीज बैंक 8.20% - 11.60% 12 महीने तक ₹25,000 - ₹50 लाख लोन अमाउंट के हिसाब से अलग-अलग

5 PNB 8.35% से शुरू 12 महीने ₹25,000 - ₹25 लाख लोन अमाउंट का 0.30% + GST

6 कर्नाटक बैंक 10.03% - 10.48% 12 महीने तक ₹50 लाख तक कुछ नहीं

7 बैंक ऑफ बड़ौदा 9.00% से शुरू 36 महीने तक ₹50 लाख तक लागू चार्ज + GST

8 एचडीएफसी बैंक 9.30% - 17.86% 6 से 42 महीने ₹25,000 - ₹1 करोड़ डिस्बर्सल अमाउंट का 1% तक + टैक्स

9 फेडरल बैंक 9.99% से शुरू 12 महीने तक ₹3000 - ₹1.5 करोड़ कुछ नहीं

10 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 8.05% - 8.35% 12 महीने तक ₹10,000 - ₹40 लाख लोन अमाउंट का 0.25% + GST

11 बैंक ऑफ इंडिया 8.6% - 8.75% 12 महीने तक ₹20,000 - ₹30 लाख ₹1,500 तक

12 आईसीआईसीआई बैंक 9.15% - 16.75% 12 महीने तक ₹2 करोड़ तक लोन अमाउंट का 2%* तक