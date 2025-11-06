Gold Loan: ये बैंक दे रहे हैं सस्ता गोल्ड लोन, सोना देकर ले सकते हैं पैसा; यहां देखें लिस्ट

Language
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:25 PM (IST)

    Gold Loan: आजकल सोना-चांदी खरीदना मुश्किल है, पर गोल्ड लोन एक अच्छा विकल्प है। अगर आपके पास सोना है, तो आप इसे गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। 2025 में गोल्ड लोन की ब्याज दरें 8.05% से 27% तक हैं, जो बैंक और लोन की शर्तों पर निर्भर करती हैं। एसबीआई, केनरा बैंक, यूनियन बैंक जैसे कई बैंक गोल्ड लोन देते हैं, जिनकी ब्याज दरें अलग-अलग होती हैं।

    नई दिल्ली। Gold Loan: आज के समय में सोना और चांदी खरीदना आसान नहीं है। इनकी कीमतें आसमान छू रही है। दोनों धातुओं को लेकर लोगें के बीच गजब का क्रेज है। इसके बावजूद इसे खरीदने के लिए लोग दीवाने हैं। बहुत से लोग पैसे न होने की वजह से इसे खरीद नहीं पाते। लेकिन अगर आपके पास सोना है तो आप लोन जरूर ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास सोना तो रहता है लेकिन पैसे नहीं होते है। ऐसी स्थिति में आपको गोल्ड लोन मिल सकता है। बहुत से लोग गोल्ड को गिरवी रखकर बैंक से लोन लेते हैं।

    गोल्ड लोन एक सिक्योर्ड लोन है जिसमें आप पर्सनल या बिजनेस जरूरतों के लिए पैसे लेने के लिए सोने के गहने या सिक्के गिरवी रखते हैं। 2025 में, भारत में गोल्ड लोन की इंटरेस्ट रेट 8.05% से 27% सालाना तक है, जो लेंडर, लोन अमाउंट, सोने की प्योरिटी, टेन्योर और इस बात पर निर्भर करता है।

    किस बैंक में कितना है गोल्ड लोन का रेट

    गोल्ड लोन इंटरेस्ट रेट वह परसेंटेज है जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन अमाउंट पर चार्ज करते हैं, जब बॉरोअर्स गोल्ड को कोलैटरल के तौर पर गिरवी रखते हैं। भारत में, गोल्ड लोन इंटरेस्ट रेट आमतौर पर 8% से 27% प्रति वर्ष के बीच होता है। बॉरोअर्स लेंडर की शर्तों के आधार पर इंटरेस्ट का पेमेंट या तो मंथली इंस्टॉलमेंट में या एक साथ लंप सम में कर सकते हैं।

    क्रमांक Bank ब्याज दर (प्रति वर्ष) लोन की अवधि लिमिट प्रोसेसिंग फीस
    1 SBI 8.75% से शुरू 36 महीने तक ₹20,000 - ₹50 लाख लोन अमाउंट का 0.25%
    2 केनरा बैंक 8.75% से शुरू 12 महीने तक ₹35 लाख तक ₹2,750 तक + GST
    3 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 9.1% - 9.35% 12 महीने तक ₹50 लाख तक लोन अमाउंट का 0.50% + GST
    4 इंडियन ओवरसीज बैंक 8.20% - 11.60% 12 महीने तक ₹25,000 - ₹50 लाख लोन अमाउंट के हिसाब से अलग-अलग
    5 PNB 8.35% से शुरू 12 महीने ₹25,000 - ₹25 लाख लोन अमाउंट का 0.30% + GST
    6 कर्नाटक बैंक 10.03% - 10.48% 12 महीने तक ₹50 लाख तक कुछ नहीं
    7 बैंक ऑफ बड़ौदा 9.00% से शुरू 36 महीने तक ₹50 लाख तक लागू चार्ज + GST
    8 एचडीएफसी बैंक 9.30% - 17.86% 6 से 42 महीने ₹25,000 - ₹1 करोड़ डिस्बर्सल अमाउंट का 1% तक + टैक्स
    9 फेडरल बैंक 9.99% से शुरू 12 महीने तक ₹3000 - ₹1.5 करोड़ कुछ नहीं
    10 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 8.05% - 8.35% 12 महीने तक ₹10,000 - ₹40 लाख लोन अमाउंट का 0.25% + GST
    11 बैंक ऑफ इंडिया 8.6% - 8.75% 12 महीने तक ₹20,000 - ₹30 लाख ₹1,500 तक
    12 आईसीआईसीआई बैंक 9.15% - 16.75% 12 महीने तक ₹2 करोड़ तक लोन अमाउंट का 2%* तक
    13 एक्सिस बैंक 9.75% - 17.00% 6 से 36 महीने ₹25,001 - ₹40 लाख लोन अमाउंट का 0.5% + GST

