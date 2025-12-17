Language
    Year Ender 2025: इस साल इन दिग्गज कारोबारियों ने दुनिया को कहा अलविदा, परिवार के लिए छोड़ गए खरबों की दौलत; फिर भी...!

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 12:15 PM (IST)

    साल 2025 (Year Ender 2025) में गोपीचंद हिंदुजा, लॉर्ड स्वराज पॉल, संजय कपूर, राम बक्सानी और देवेश मिस्त्री जैसे कई बड़े बिजनेसमैन का निधन हो गया। गोपी ...और पढ़ें

    इस साल कई भारतीय कारोबारियों का हो गया निधन

    नई दिल्ली। साल 2025 (Year Ender 2025) खत्म होने वाला है। इस साल कई बड़े बिजनेसमैन दुनिया को अलविदा कह गए। इनमें गोपीचंद हिंदुजा, लॉर्ड स्वराज पॉल, संजय कपूर, राम बक्सानी और देवेश मिस्त्री शामिल हैं। आइए जानते हैं इनमें से कौन किस कंपनी को संभालता था।

    गोपीचंद हिंदुजा (Gopichand Hinduja)

    भारतीय मूल के गोपीचंद UK में रहने वाले हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन और ब्रिटेन के सबसे अमीर परिवार के मुखिया थे। नवंबर 2025 में लंदन के एक अस्पताल में 85 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्होंने परिवार के ट्रेडिंग बिजनेस को बैंकिंग, तेल, रियल एस्टेट और ऑटोमोटिव समेत 11 सेक्टरों में फैलाते हुए एक ग्लोबल ग्रुप में बदलने में अहम भूमिका निभाई। उनकी नेटवर्थ (परिवार समेत) करीब 4,47,133 करोड़ रुपये थी।

    लॉर्ड स्वराज पॉल (Lord Swraj Paul)

    पॉल एक जाने-माने ब्रिटिश-भारतीय बिजनेसमैन, दान करने वाले और UK-बेस्ड कैपारो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के फाउंडर थे। अगस्त 2025 में लंदन में 94 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लाइफ पीयर थे और अंबिका पॉल फाउंडेशन के जरिए शिक्षा और बच्चों के कल्याण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते थे।

    संजय कपूर (Sunjay Kapur)

    भारतीय उद्योगपति और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी सोना कॉमस्टार के चेयरमैन संजय कपूर का जून 2025 में UK में 53 साल की उम्र में निधन हो गया। वह ऑटो इंडस्ट्री में एक सम्मानित कारोबारी थे और उनकी कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों के पार्ट्स बनाने वाली एक बड़ी खिलाड़ी है।
    संजय कपूर की नेटवर्थ ₹30,000 करोड़ से अधिक आंकी जा रही है। फिर भी उनके देहांत के बाद उनकी वसीयत को लेकर परिवार में झगड़ा शुरू हो गया, जो अभी भी चल रहा है। उनकी विधवा प्रिया सचदेव कपूर पर उनकी मां रानी कपूर और पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चों (समायरा, कियान) ने कई आरोप लगाए हैं।

    अमित बनर्जी (Amit Banerji)

    टेबल स्पेस, जो कि एक मैनेज्ड वर्कस्पेस कंपनी है, के फाउंडर अमित बनर्जी का जनवरी 2025 में निधन हो गया। वे 44 साल के थे। उनका निधन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ। ट्रैकएक्सएन के अनुसार टेबल स्पेस की मौजूदा वैल्यू 4,090 करोड़ रुपये है।

    राम बुक्सानी (Ram Buxani)

    दुबई में रहने वाले एक अनुभवी भारतीय बिजनेस टाइकून और दान करने वाले राम बुक्सानी का 15 दिसंबर, 2025 को आधी रात के समय निधन हो गया। वह कॉसमॉस ITL ग्रुप के चेयरमैन थे और UAE में भारतीय प्रवासी समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति थे।

    देवेश मिस्त्री (Devesh Mistry)

    देवेश मिस्त्री, भारतीय मूल के एक उद्यमी और डिजिटल डिजाइन के क्षेत्र में काफी पॉपुलर थे। दिसंबर 2025 में दुबई में निधन हो गया। वह एक लेक्चरर और मेंटर के तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने काम के लिए जाने जाते थे और उनका स्थानीय टेक कम्युनिटी पर गहरा प्रभाव था।

