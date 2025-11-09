Zudio से Westside तक, ये हैं TATA के टॉप-5 कपड़ा ब्रांड; बैग भर-भर करते हैं लोग खरीदारी

नई दिल्ली। यदि आप भी कपड़ों के शॉपिंग करते हैं तो आपने वेस्टसाइड और जूडिओ का नाम भी सुना ही होगा। यह टाटा समूह की ये दोरिटेल कंपनी ट्रेंट लिमिटेड के अंदर काम करते हैं। टाटा कीट्रेंट ने FY26 की दूसरी तिमाही (Trent Q2 Result) में 451 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोननेटप्रॉफिट हुआ है। यहां हम आपको Zudio और Westside के साथ टाटा की कितनी कपड़ा बेचने वाली कंपनियां उनके बारे में बता रहे हैं।



वेस्टसाइड, ज़ूडियो, तनेरा और टाटा क्लिक लग्जरी जैसे लोकप्रिय ब्रांडों के साथ, टाटा समूह प्रीमियमफैशन से लेकर किफायती रोजमर्रा के कपड़ों तक, कपड़ों के कई विकल्प देता है। चाहे एथनिकवियर हो, ट्रेंडीफैशन हो या लग्जरी लेबल, टाटा समूह ने सभी श्रेणियों में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है।

अपनी खुदरा शाखा ट्रेंट लिमिटेड और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टाटा क्लिक के जरिए, यह समूह भारत में कई कपड़ों और फैशन ब्रांडों का स्वामित्व और संचालन करता है। आइए टाटा समूह के प्रमुख ब्रांडों पर एक नजर डालें... 1. वेस्टसाइड वेस्टसाइड टाटा के प्रमुख फैशनरिटेल ब्रांडों में से एक है, जो पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए परिधान, जूते और सहायक उपकरण प्रदान करता है। यह ब्रांड ज़ुबा, लव, नुऑन, वार्डरोब, उत्सा, वेस और ज़ूडियो जैसे विशिष्ट निजी लेबल संचालित करता है।

2. जूडियो जूडियो, टाटा का किफायती फ़ास्ट-फ़ैशन ब्रांड है, जो बजट के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह प्रतिस्पर्धी कीमतों पर ट्रेंडी कपड़े उपलब्ध कराने पर केंद्रित है, जिससे यह युवाओं के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है।

3. टाटा क्लिक टाटा क्लिक एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जो प्रीमियम और लग्जरीफ़ैशनब्रांड्स में विशेषज्ञता रखता है। इसमें अरमानी, ह्यूगो बॉस और सत्य पॉल जैसे वैश्विक और भारतीय डिज़ाइनर ब्रांड शामिल हैं, जो उच्च-स्तरीय ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन खरीदारी अनुभव प्रदान करते हैं।

4. तनेरा तनेरा, टाटा का एथनिकवियर ब्रांड है, जो हस्तनिर्मित साड़ियों और पारंपरिक भारतीय परिधानों के लिए जाना जाता है। यह बनारसी, कांजीवरम और चंदेरी साड़ियों जैसे उत्तम कपड़ों में विशेषज्ञता रखता है और शिल्प कौशल और विरासत पर विशेष ध्यान देता है।

5. लैंडमार्क ग्रुप ब्रांड्स (संयुक्त उद्यम ) लैंडमार्क समूह के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से, टाटा भारत में टाटा-प्रबंधित स्टोरों के माध्यम से यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन (यूसीबी), जीएपी और अन्य जैसे वैश्विक ब्रांडों का संचालन और बिक्री करता है।