3 महीने में 451 करोड़ मुनाफा, आमदनी रही 4724 करोड़, ये हैं टाटा ग्रुप की कपड़े बेचने वाली कंपनी के तिमाही नतीजे

नई दिल्ली। टाटा समूह की रिटेल कंपनी ट्रेंट लिमिटेड ने FY26 की दूसरी तिमाही (Trent Q2 Result) के नतीजे जारी कर दिए हैं। वेस्टसाइड और जूडिओ जैसे स्टोर्स का संचालन करने वाली कंपनी ने बताया कि उसे Q2 में 451 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट हुआ है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही में दर्ज 423.44 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ से 6.45 प्रतिशत ज्यादा है।

जूडिओ और वेस्टसाइड की पैरेंट कंपनी ट्रेंट लिमिटेड का ऑपरेशन से रेवेन्यू दूसरी तिमाही के दौरान 17 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 4,724 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में यह 4,036 करोड़ रुपये था। सोमवार को शेयरों पर रहेगी नजर ट्रेंट लिमिटेड ने शुक्रवार को बाज़ार बंद होने के बाद अपने तिमाही नतीजे जारी किए। इससे पहले 7 नवंबर को ट्रेंट लिमिटेड के शेयर 1 प्रतिशत से ज़्यादा गिरकर 4,637 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। इन नतीजों के बाद अब 10 नवंबर (सोमवार) को बाज़ार खुलने पर इस शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।