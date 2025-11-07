3 महीने में 451 करोड़ मुनाफा, आमदनी रही 4724 करोड़, ये हैं टाटा ग्रुप की कपड़े बेचने वाली कंपनी के तिमाही नतीजे
वेस्टसाइड और जूडिओ की पैरेंट कंपनी Trent Limited ने FY26 की दूसरी तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। Q2 में कंपनी का मुनाफा बढ़कर 451 करोड़ रुपये रहा, जबकि ऑपरेशन से रेवेन्यू दूसरी तिमाही के दौरान 17 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 4,724 करोड़ रुपये हो गया।
नई दिल्ली। टाटा समूह की रिटेल कंपनी ट्रेंट लिमिटेड ने FY26 की दूसरी तिमाही (Trent Q2 Result) के नतीजे जारी कर दिए हैं। वेस्टसाइड और जूडिओ जैसे स्टोर्स का संचालन करने वाली कंपनी ने बताया कि उसे Q2 में 451 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट हुआ है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही में दर्ज 423.44 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ से 6.45 प्रतिशत ज्यादा है।
जूडिओ और वेस्टसाइड की पैरेंट कंपनी ट्रेंट लिमिटेड का ऑपरेशन से रेवेन्यू दूसरी तिमाही के दौरान 17 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 4,724 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में यह 4,036 करोड़ रुपये था।
सोमवार को शेयरों पर रहेगी नजर
ट्रेंट लिमिटेड ने शुक्रवार को बाज़ार बंद होने के बाद अपने तिमाही नतीजे जारी किए। इससे पहले 7 नवंबर को ट्रेंट लिमिटेड के शेयर 1 प्रतिशत से ज़्यादा गिरकर 4,637 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। इन नतीजों के बाद अब 10 नवंबर (सोमवार) को बाज़ार खुलने पर इस शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।
नतीजों के लिहाज से ट्रेंट लिमिटेड के शेयरों ने इस पूरे साल निराश किया है। पिछले 6 महीने में स्टॉक जहां 11 फीसदी टूटा है तो वहीं इस साल अब तक 34 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि, पिछले 5 सालों में टाटा ग्रुप की इस कंपनी का शेयर करीब 600 फीसदी रिटर्न डिलीवर कर चुका है।
ये भी पढ़ें- रिकॉर्ड हाई की ओर LIC के शेयर, 924 रुपये से और कितना बढ़ेगा भाव, 5 ब्रोकरेज हाउसेज ने दिए नए टारगेट प्राइस
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।