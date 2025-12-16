भारत में इन 10 राज्यों में होता है सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन, पहले नंबर पर कौन?

नई दिल्ली। भारत में गन्ना उत्पादन (Sugarcane Production in India) एक महत्वपूर्ण कृषि एक्टिविटी है, जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। गन्ना उत्पादन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और बिहार जैसे राज्यों में किया जाता है। गन्ने का उपयोग चीनी, गुड़, और अन्य प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। गन्ना किसानों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और देश की आर्थिक विकास में भी योगदान करता है।

आइए जानते हैं कि किन राज्यों में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा नंबर? भारत कई चीजों के उत्पादन में काफी आगे है। इनमें से गन्ना एक है। रिपोर्ट्स के अनुसार ब्राजील दुनिया में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरे नंबर पर आता है भारत। आकंड़ों के अनुसार FY24 में भारत में करीब 446.43 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन हुआ।