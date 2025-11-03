Q2 Result: टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी को 1000 करोड़ का मुनाफा, नवरात्रि सेल में हुई भारी कमाई
FY26 की दूसरी तिमाही में टाइटन कंपनी लिमिटेड का शुद्ध लाभ 43% बढ़कर 1,006 करोड़ रुपये हो गया, जबकि रेवेन्यू 25% बढ़कर 16,534 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने कहा कि त्योहारी सीजन में, खासकर नवरात्रि में डिमांड मजबूत देखने को मिली, जिसके चलते दूसरी तिमाही में 21% की हेल्दी ग्रोथ हुई।
नई दिल्ली। मार्केट कैप के लिहाज से टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी टाइटन (Titan Q2 Result) ने अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं। एक्सचेंज फाइलिंग में टाइटन कंपनी लिमिटेड ने बताया कि 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 43% बढ़कर 1,006 करोड़ रुपये हो गया। तनिष्क और कैरेटलेन ज्वैलरी ब्रांड्स की प्रमुख कंपनी टाइटन ने एक साल पहले इसी अवधि में 705 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। दरअसल, सोने की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है।
कंपनी का रेवेन्यू FY2026 की दूसरी तिमाही में 25% बढ़कर 16,534 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में यह 13,215 करोड़ रुपये था। टाइटन का ज्वैलरी पोर्टफोलियो 21% बढ़कर 14,092 करोड़ रुपये रहा। इन नतीजों के बाद 4 नवंबर को टाइटन के शेयरों में एक्शन देखने को मिल सकता है। 3 नवंबर को कंपनी के स्टॉक हल्की गिरावट के साथ 3,731.4 रुपये बंद हुए।
Q2 नतीजों पर कंपनी के मैनेजेमेंट ने क्या कहा
टाइटन लिमिटेड के एमडी सीके वेंकटरमन ने कहा, "इस तिमाही की शुरुआत धीमी रही और सितंबर में त्योहारों की शुरुआत के साथ परफॉर्मेंस में लगातार सुधार हुआ। खासकर, नवरात्रि में डिमांड खासतौर पर मजबूत देखने को मिली, जिसके चलते दूसरी तिमाही में 21% की हेल्दी ग्रोथ हुई। हमारे ज्वैलरी बिजनेस को, विशेष रूप से इस त्योहारी सीजन में हुई वृद्धि से काफी लाभ हुआ। यह सेल्स हमारे ब्रांड्स तनिष्क, मिया, ज़ोया और कैरेटलेन के प्रति कंज्यूमर के झुकाव को दर्शाती है।"
ये भी पढ़ें- Bharti Airtel Q2 Results: मुनाफा 89% बढ़कर ₹6792 करोड़, रेवेन्यू ₹52145 करोड़ हुआ; प्रति यूजर कितनी बढ़ी कमाई?
इस तिमाही के दौरान टाइटन ने जीसीसी सेक्टर के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय ब्रांड्स में से एक, 'दमास ज्वैलरी' में कंट्रोलिंग स्टैक हासिल करने की अपनी योजना का ऐलान किया। यह अधिग्रहण हमारी महत्वाकांक्षाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।