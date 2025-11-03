Q2 Result: टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी को 1000 करोड़ का मुनाफा, नवरात्रि सेल में हुई भारी कमाई

नई दिल्ली। मार्केट कैप के लिहाज से टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी टाइटन (Titan Q2 Result) ने अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं। एक्सचेंज फाइलिंग में टाइटन कंपनी लिमिटेड ने बताया कि 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 43% बढ़कर 1,006 करोड़ रुपये हो गया। तनिष्क और कैरेटलेन ज्वैलरी ब्रांड्स की प्रमुख कंपनी टाइटन ने एक साल पहले इसी अवधि में 705 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। दरअसल, सोने की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कंपनी का रेवेन्यू FY2026 की दूसरी तिमाही में 25% बढ़कर 16,534 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में यह 13,215 करोड़ रुपये था। टाइटन का ज्वैलरी पोर्टफोलियो 21% बढ़कर 14,092 करोड़ रुपये रहा। इन नतीजों के बाद 4 नवंबर को टाइटन के शेयरों में एक्शन देखने को मिल सकता है। 3 नवंबर को कंपनी के स्टॉक हल्की गिरावट के साथ 3,731.4 रुपये बंद हुए।