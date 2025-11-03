Bharti Airtel Q2 Results: मुनाफा 89% बढ़कर ₹6792 करोड़, रेवेन्यू ₹52145 करोड़ हुआ; प्रति यूजर कितनी बढ़ी कमाई?

नई दिल्ली| Bharti Airtel Q2 Results: देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 89% बढ़कर 6,792 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफा 3,593 करोड़ रुपए था। कंपनी की कुल आय यानी रेवेन्यू भी 26% बढ़कर 52,145 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल 41,473 करोड़ रुपए थी।

कितनी रही प्रति यूजर औसत कमाई? एयरटेल का मोबाइल ARPU (प्रति यूजर औसत कमाई) 233 रुपए से बढ़कर 256 रुपए हो गया। कुल ग्राहक आधार 15 देशों में मिलाकर 62.4 करोड़ (624 मिलियन) पहुंच गया। EBITDA 29,919 करोड़ रुपए रहा, जो 36% ज्यादा है। मार्जिन 57.4% रहा। EBITDAaL 26,600 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 42% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। मार्जिन 51% रहा।

अफ्रीका के बिजनेस का हाल अफ्रीका में एयरटेल के ग्राहक 17.4 करोड़ (174 मिलियन) रहे। कॉन्स्टेंट करेंसी में रेवेन्यू 24.2% बढ़ा। EBITDA मार्जिन 48.8% रहा, जबकि EBIT मार्जिन 32.3% पर पहुंचा। यहां कंपनी का कैपेक्स 1,719 करोड़ रुपए रहा। कैसा शेयरों का प्रदर्शन? bharti airtel share price सोमवार को Bharti Airtel के शेयरों में 1.10% का उछाल आया। NSE पर 2055 रुपए के लेवल पर ओपन हुए और 2077 रुपए पर बंद हुए। शेयरों ने पिछले 6 महीने में 11 फीसदी, एक साल में 30% और पांच साल में 370% मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इसका 52 हफ्ते का हाई लेवल 2110.40 रुपए और लो लेवल 1511 रुपए है। कंपनी का मार्केट कैप 12,44,447 रुपए है।

कुल मिलाकर आंकड़ों को देखें तो मजबूत रेवेन्यू, बढ़ता एआरपीयू और ग्राहक आधार एयरटेल की कमाई को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। कंपनी ने भारत और अफ्रीका दोनों बाजारों में बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे शेयर मार्केट में भी पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है।