Ambuja Cements Q2 Results: 268% उछला अदाणी की इस कंपना का नेट प्रॉफिट, नतीजे आते ही तूफान बन गया शेयर!

नई दिल्ली| Ambuja Cements Q2 Results: दिग्गज कारोबारी गौतम अदाणी (Gautam Adani) की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने सितंबर 2025 तिमाही के नतीजे जारी किए, जिसने बाजार में हलचल मचाकर रख दी है। कंपनी का शुद्ध मुनाफा 268% बढ़कर 1,765.71 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 479.53 करोड़ रुपए था। अच्छे नतीजों का असर शेयर बाजार में भी दिखा और कंपनी का शेयर 3% तक उछलकर 582.70 रुपए के हाई पर पहुंच गया।

अंबुजा सीमेंट का रेवेन्यू और खर्च (Ambuja Cements Revenue) दूसरी तिमाही में ऑपरेशंस से कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 9,129.73 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल के 7,304.77 करोड़ रुपए से 25% ज्यादा है। खर्च भी बढ़कर 8,375.59 करोड़ रुपए हो गया, जबकि एक साल पहले यह 7,028.33 करोड़ रुपए था। सितंबर 2025 तक कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 67.68% रही।

अप्रैल-सितंबर 2025 का प्रदर्शन (Ambuja Cements Performance) अवधि रेवेन्यू शुद्ध मुनाफा खर्च अप्रैल-सितंबर 2024 ₹15,596.87 करोड़ ₹1,119.39 करोड़ ₹14,684.47 करोड़ अप्रैल-सितंबर 2025 ₹19,373.84 करोड़ ₹2,600.90 करोड़ ₹17,569.07 करोड़ स्पष्ट है कि रेवेन्यू और मुनाफा दोनों में दमदार ग्रोथ दिखी है। केवल छह महीनों में कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले दो गुना से ज्यादा प्रॉफिट कमाया। कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस? Ambuja Cements Share Price आज, सोमवार यानी 3 नवंबर को BSE पर अंबुजा सीमेंट का शेयर 3% चढ़कर 582.70 रुपए तक पहुंच गया। इसके शेयरों ने पिछले 6 महीने में 6 फीसदी और पांच साल में 133 फीसदी से ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 52 हफ्तों का हाई 625 रुपए (22 जुलाई 2025) और लो 452.90 रुपये (21 नवंबर 2024) है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 1.42 लाख करोड़ रुपए के आसपास है।

क्यों खास हैं ये नतीजे? (Ambuja Cements Results) रेवेन्यू बढ़ने के साथ-साथ कंपनी ने लागत पर भी नियंत्रण बनाए रखा है। मांग मजबूत रही और बेहतर ऑपरेशन एफिशिएंसी की वजह से मुनाफे में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला। अंबुजा सीमेंट्स ने सितंबर तिमाही में मजबूत प्रदर्शन दिया है। मुनाफे की छलांग, बेहतर रेवेन्यू और शेयर में तेजी यह साफ दिखाते हैं कि कंपनी ग्रोथ के मोड में है। निवेशकों के लिए ये नतीजे पॉजिटिव सिग्नल माने जा रहे हैं।