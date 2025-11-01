Multibagger Stock: तूफानी तेजी से भागेंगे पेप्सी और टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर, मोतीलाल ओसवाल ने कहा- तुरंत खरीद लो!

नई दिल्ली| ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने जागरण बिजनेस के रीडर्स के लिए एक्सक्लूसिव 'सेक्टर ऑफ द वीक' रिपोर्ट (Motilal Oswal sector of teh week report) जारी की है। इसमें फर्म ने बताया कि आने वाले दिनों में कंज्यूमर सेक्टर मजबूती से बढ़ सकता है। रिपोर्ट में दो कंपनियों -वरुण बेवरेजेस (Varun Beverages) और टाटा ग्रुप की टाइटन (Titan) को सबसे अधिक फायदेमंद बताया गया है। इनमें से एक शेयर की कीमत करीब 470 रुपए के आसपास है, जबकि दूसरा प्रीमियम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स से कमाई करने वाली टाटा ग्रुप की कंपनी है।

मोतीलाल ओसवाल ने क्यों बताया फायदेमंद? Varun Beverages: टारगेट प्राइस 580 रुपए पेप्पी के प्रोडक्ट बनाने वाली वरुण बेवरेजेस ने हाल में स्थिर और मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी का अंतरराष्ट्रीय कारोबार 9% बढ़ा है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और मोरक्को जैसे बाजारों में अच्छी रिकवरी मिली। कुल रेवेन्यू 7% बढ़ा, वहीं एडजस्टेड शुद्ध मुनाफा 29% बढ़ गया। कुल प्रॉफिट में 20% की बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह रही कम ब्याज लागत और ज्यादा अन्य आय। कंपनी ने बीयर बनाने वाली कंपनी कार्ल्सबर्ग (Carlsberg) के साथ साझेदारी कर एल्कोहॉलिक ड्रिंक सेगमेंट में कदम रखा है और 'Adrenaline Rush' नाम से नया एनर्जी ड्रिंक भी लॉन्च किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का ग्लोबल विस्तार और नए प्रोडक्ट इसकी भविष्य की ग्रोथ को मजबूत करेंगे।

यह भी पढ़ें- कंज्यूमर, ज्वैलरी, FMCG और Paint इंडस्ट्री में आने वाली है तेजी; मोतीलाल ओसवाल ने ₹470 के शेयर पर जताया भरोसा कैसी है शेयरों की परफॉर्मेंस? वरुण बेवरेजेस का शेयर शुक्रवार को NSE पर 469.50 रुपए (Varun Beverages share price) पर क्लोज हुआ। कारोबारी सत्र के दौरान इसमें 3.25% की गिरावट देखी गई। शेयर एक महीने में 6 फीसदी और पांच साल में 700 फीसदी से ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। हालांकि, 6 महीने में इसने 10 फीसदी और एक साल में 20 फीसदी का नुकसान कराया है। इसका 52 हफ्ते का हाई लेवल 663.50 रुपए और लो लेवल 419.55 रुपए है। कंपनी का मार्केट कैप 1,58,835 करोड़ रुपए है।

Titan: टारगेट प्राइस 4150 रुपए टाटा ग्रुप की पैरेंट कंपनी टाइटन ने दूसरी तिमाही (Q2 FY26) में शानदार नतीजे दिए हैं। कंपनी के ज्वैलरी कारोबार में 19% की ग्रोथ दर्ज हुई, जबकि इस दौरान सोने की कीमतें 16.4% बढ़ गईं। टाइटन के ब्रांड Tanishq का पुराना सोना एक्सचेंज प्रोग्राम बड़ा हिट रहा। नवरात्रि में कुल बिक्री का 38-40% हिस्सा इसी के जरिए आया और धनतेरस तक यह आंकड़ा 50% तक पहुंच गया। कंपनी की 'नो प्राइस डिडक्शन' पॉलिसी ने ग्राहकों का भरोसा और बढ़ाया। टाइटन का इंटरनेशनल बिजनेस 86% बढ़ा और कंपनी ने भारत में 55 नए स्टोर खोलकर कुल 3,377 आउटलेट्स पूरे किए। प्रीमियम घड़ियों में Titan ने 46,000 डॉलर की Nebula Jalsa tourbillon लॉन्च की, जिससे लक्जरी मार्केट में पकड़ और मजबूत हुई।

कैसी है शेयरों की परफॉर्मेंस? Titan Share Price: शुक्रवार को यह लाल निशान पर बंद हुआ। NSE स्टॉर में 0.20% गिरावट आई और 3,743.10 रुपए के साथ बंद हुआ। यह एक महीने में 9 फीसदी, छह महीने में 12, एक साल में 16 और पांच साल में 221% का मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। इसका 52 हफ्ते का हाई लेवल 3800 रुपए और लो लेवल 2925 रुपए है। टाइटन का मार्केट कैप 3,32,627 करोड़ रुपए है।