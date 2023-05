IPO में निवेश का मौका, अगले हफ्ते खुलने जा रहे हैं इन कंपनियों के आईपीओ

IPO शेयर बाजार में अगले हफ्ते तीन आईपीओ Infollion Research Services Ltd CFF Fluid Control Ltd और Comrade Appliances Ltd के आईपीओ खुलने वाले हैं। ये सभी एसएमई आईपीओ हैं। इनकी लिस्टिंग BSE SME और NSE Emerge प्लेटफॉर्म पर होगी। (जागरण फाइल फोटो)