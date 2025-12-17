Year Ender 2025: अदाणी को मात दे गया यह अरबपति, अंबानी के बाद नंबर 2 पर बनाई जगह; स्टील किंग के नाम से मशहूर

नई दिल्ली। Year Ender 2025: 2025 का साल अपने अंतिम दौर में है। इस साल को खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं। इस साल भारत के अरबपतियों ने खूब कमाई की। कमाई के मामले में कौन आगे रहा कौन पीछे छूटा आज इस पर चर्चा करेंगे। भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की कंपनियों ने उनकी दौलत में खूब इजाफा किया है।

वहीं, अगर आप सोच रहे हैं कि नंबर दो पर अदाणी होंगे तो ऐसा नहीं है। 2025 में अब तक जिनकी कमाई में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है, उनमें पहले नंबर पर रिलयांस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी हैं तो तीसरे नंबर पर अदाणी ग्रुप के गौतम अदाणी है। लेकिन नंबर दो पर किसने कब्जा किया, आइए जानते हैं।

इस साल दलाल स्ट्रीट के सबसे वैल्यूड स्टॉक में 27 परसेंट की तेजी के कारण, मुकेश अंबानी की दौलत की वैल्यू $15.3 बिलियन बढ़कर $106 बिलियन हो गई, जिससे वह 2025 में भारतीय अरबपतियों में सबसे ज्यादा फायदा कमाने वाले बन गए। वह ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स पर एकमात्र भारतीय सेंटिबिलियनेयर बने रहे।

नंबर दो पर है स्टील किंग का जलवा रिलायंस के शेयरों मेंं आई 27 फीसदी की तेजी की वजह से मुकेश अंबानी की दौलत में इजाफा हुआ। Bloomberg Billionaires Index के अनुसार मुकेश अंबानी की दौलत $15.3 बिलियन बढ़कर $106 बिलियन हो गई। ऐसे में दौलत में हुए इजाफा के मामले में वह नंबर वन पर हैं। इस दौलत के साथ मुकेश अंबानी वर्ल्ड के 18वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं।

वहीं, कमाई के मामले में नंबर दो की बात करें तो इस स्थान पर स्टील किंग के नाम से मशहूर लक्ष्मी मित्तल ने कब्जा जमाया है। लक्ष्मी निवास मित्तल एक भारतीय बिजनेसमैन और स्टील टाइकून हैं। वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी आर्सेलरमित्तल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, साथ ही स्टेनलेस स्टील बनाने वाली कंपनी एपेराम के चेयरमैन भी हैं। इस साल उनकी कमाई में जबर उछाल आया है।

पब्लिकली अवेलेबल ब्लूमबर्ग अरबपतियों की लिस्ट में दूसरे सबसे बड़े भारतीय गेनर लक्ष्मी मित्तल हैं। मित्तल की दौलत $11.7 बिलियन बढ़कर $31.40 बिलियन हो गई। यानी सीधे तौर पर 19 बिलियन से ज्यादा का इजाफा हुआ है। वह ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स पर वर्ल्ड के 70वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं।