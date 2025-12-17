Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Year Ender 2025: अदाणी को मात दे गया यह अरबपति, अंबानी के बाद नंबर 2 पर बनाई जगह; स्टील किंग के नाम से मशहूर

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:06 PM (IST)

    साल 2025 में अब तक की गई कमाई के मामले में एक अरबपति ने अदाणी को पछाड़ दिया है और मुकेश अंबानी के बाद दूसरा स्थान हासिल किया है। यह अरबपति 'स्टील किंग ...और पढ़ें

    Hero Image

    2025 में अदाणी को मात दे गया यह अरबपति, मुकेश अंबानी के बाद नंबर 2 पर बनाई जगह; स्टील किंग के नाम से है मशहूर

    नई दिल्ली। Year Ender 2025: 2025 का साल अपने अंतिम दौर में है। इस साल को खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं। इस साल भारत के अरबपतियों ने खूब कमाई की। कमाई के मामले में कौन आगे रहा कौन पीछे छूटा आज इस पर चर्चा करेंगे। भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की कंपनियों ने उनकी दौलत में खूब इजाफा किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, अगर आप सोच रहे हैं कि नंबर दो पर अदाणी होंगे तो ऐसा नहीं है। 2025 में अब तक जिनकी कमाई में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है, उनमें पहले नंबर पर रिलयांस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी हैं तो तीसरे नंबर पर अदाणी ग्रुप के गौतम अदाणी है। लेकिन नंबर दो पर किसने कब्जा किया, आइए जानते हैं। 

    इस साल दलाल स्ट्रीट के सबसे वैल्यूड स्टॉक में 27 परसेंट की तेजी के कारण, मुकेश अंबानी की दौलत की वैल्यू $15.3 बिलियन बढ़कर $106 बिलियन हो गई, जिससे वह 2025 में भारतीय अरबपतियों में सबसे ज्यादा फायदा कमाने वाले बन गए। वह ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स पर एकमात्र भारतीय सेंटिबिलियनेयर बने रहे।

    नंबर दो पर है स्टील किंग का जलवा

    रिलायंस के शेयरों मेंं आई 27 फीसदी की तेजी की वजह से मुकेश अंबानी की दौलत में इजाफा हुआ। Bloomberg Billionaires Index के अनुसार मुकेश अंबानी की दौलत $15.3 बिलियन बढ़कर $106 बिलियन हो गई। ऐसे में दौलत में हुए इजाफा के मामले में वह नंबर वन पर हैं। इस दौलत के साथ मुकेश अंबानी वर्ल्ड के 18वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं।

    वहीं, कमाई के मामले में नंबर दो की बात करें तो इस स्थान पर स्टील किंग के नाम से मशहूर लक्ष्मी मित्तल ने कब्जा जमाया है। लक्ष्मी निवास मित्तल एक भारतीय बिजनेसमैन और स्टील टाइकून हैं। वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी आर्सेलरमित्तल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, साथ ही स्टेनलेस स्टील बनाने वाली कंपनी एपेराम के चेयरमैन भी हैं। इस साल उनकी कमाई में जबर उछाल आया है।

    पब्लिकली अवेलेबल ब्लूमबर्ग अरबपतियों की लिस्ट में दूसरे सबसे बड़े भारतीय गेनर लक्ष्मी मित्तल हैं।  मित्तल की दौलत $11.7 बिलियन बढ़कर $31.40 बिलियन हो गई। यानी सीधे तौर पर 19 बिलियन से ज्यादा का इजाफा हुआ है। वह ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स पर वर्ल्ड के 70वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं।

    तीसरे नंबर पर गौतम अदाणी

    2025 में कमाई के मामले में अदाणी ग्रुप के गौतम अदाणी तीसरे नंबर पर हैं। उनकी दौलत में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। इस साल उनकी दौलत $6.52 बिलियन बढ़कर $85.2 बिलियन हो गई। अदाणी के शेयर जैसे अदाणी पावर लिमिटेड, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड और अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड में इस साल 23-36 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इस साल उनकी दौलत में मात्र 6.52 बिलियन डॉलर का ही इजाफा हुआ है। पिछले साल उनकी दौलत 78.78 बिलियन डॉलर थी।

    यह भी पढ़ें- 2025 में गौतम अदाणी ने खरीदी एक से एक धांसू कंपनी, लिस्ट में JP Associates से लेकर FSTC तक; चेक करें लिस्ट

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US