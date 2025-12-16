Language
    मुकेश अंबानी का बड़ा दांव, पतंजलि-HUL को टक्कर देने के लिए 75 साल पुराने SIL फूड्स को रीलॉन्च किया

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:17 PM (IST)

    नई दिल्ली। भारत के सबसे बड़े अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बड़ा दांव चला है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने 16 दिसंबर को पैक्ड फूड मार्केट में अपने विस्तार की घोषणा की। कंपनी ने इस सेगमेंट में अपनी फ्लैगशिप पेशकश के तौर पर 75 साल पुराने फूड ब्रांड SIL को रीलॉन्च किया है।

    रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की FMCG शाखा ने कहा कि 75 साल पुराने ब्रांड का रीलॉन्च फूड सेगमेंट में उसकी पूरी तरह से एंट्री है, जिसकी शुरुआत नूडल्स, जैम, केचप, सॉस और स्प्रेड जैसे प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो से होगी।

    फूड कैटेगरी में मुकेश रिलायंस की बड़ी एंट्री

    कंपनी ने कहा कि SIL को एक नई पहचान के साथ रिफ्रेश किया गया है, जबकि ब्रांड से जुड़े फ्लेवर को बरकरार रखा गया है। RCPL के फ्लैगशिप फूड्स ब्रांड के तौर पर, SIL कंपनी के पैक्ड फूड्स पोर्टफोलियो का मुख्य आधार होगा।

    कंपनी ने कहा कि यह रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की फूड कैटेगरी में एक बड़ी एंट्री है, जिसकी शुरुआत SIL के नूडल्स, जैम, केचप, सॉस और स्प्रेड के नए पोर्टफोलियो से हो रही है। कंपनी ने आगे कहा, "एक नई, मॉडर्न पहचान के साथ, नया SIL उन फ्लेवर्स को वापस ला रहा है जिन्हें पीढ़ियों ने पसंद किया है, और अब इन्हें आधुनिक भारतीय परिवारों की स्वाद, क्वालिटी और वैल्यू की उम्मीदों को पूरा करने के लिए डेवलप किया गया है।"

    रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केतन मोदी ने कहा, "हम पैक्ड फूड्स सेक्टर में अपनी पहली बड़ी एंट्री कर रहे हैं। SIL को अपने फ्लैगशिप फूड्स ब्रांड के तौर पर पेश करके, और इसे नूडल्स, जैम, केचप, सॉस और स्प्रेड तक फैलाकर, हमारा मकसद हर घर के लिए एक मजबूत और आसानी से मिलने वाला फूड्स पोर्टफोलियो बनाना है।"

    5 रुपये का मिलेगा नूडल्स

    मुकेश अंबानी की रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कहा कि रिफ्रेश्ड SIL रेंज उन फ्लेवर्स को वापस ला रही है जिनके साथ कई पीढ़ियां बड़ी हुई हैं, और अब इन्हें आज के कंज्यूमर्स के स्वाद को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अपने नूडल्स पोर्टफोलियो के हिस्से के तौर पर, कंपनी चार वेरिएंट पेश करेगी - मसाला, आटा विद वेजीज़, कोरियन K-फायर और चाउ-चाउ। कीमतें 5 रुपये से शुरू होंगी।

     SIL केचप रेंज असली टमाटर से बनाई जाएगी और यह ₹1 से शुरू होने वाले पैक में मिलेगी। आठ फलों से बना मिक्स्ड फ्रूट जैम 100g, 200g और 500g के पैक में बेचा जाएगा, जिसकी कीमत ₹22 से शुरू होगी।

