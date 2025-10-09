TCS Q2 Result: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को 12075 करोड़ का मुनाफा, हर शेयर पर 11 रुपये डिविडेंड देने का ऐलान

नई दिल्ली। टाटा ग्रुप की दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS Q2 Result) ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। टीसीएस ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में 12,075 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। यह FY25 की दूसरी तिमाही के 11,909 करोड़ रुपये के नेट प्रॉफिट से 1.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।

खास बात है कि टीसीएस ने अपने शेयरधारकों को 11 रुपये प्रति शेयर का दूसरे अंतरिम डिविडेंड (TCS Dividend) देने का ऐलान किया है, और इसे लिए रिकॉर्ड डेट 15 अक्टूबर निर्धारित की गई है। Q2 में रेवेन्यू और नेट मार्जिन दूसरी तिमाही में टीसीएस का रेवेन्यू 65,799 करोड़ रुपये रहा। वहीं, ऑपरेशनल मार्जिन 70 बेसिस प्वाइंट्स बढ़कर 25.2 प्रतिशत हो गया, जबकि नेट मार्जिन बढ़कर 19.6 प्रतिशत हो गया। कंपनी की कंसोलिडेटेड डिटेल के अनुसार, नेट इनकम 12,904 करोड़ रुपये रही, जबकि ऑपरेशन से कैश फ्लो, नेट इनकम का 110 प्रतिशत रहा।

टोटल कॉन्ट्रेक्ट वैल्यू 10 बिलियन डॉलर टीसीएस ने इस तिमाही में टोटल कॉन्ट्रेक्ट वैल्यू (TCV) 10 बिलियन डॉलर बताई है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़े सौदे शामिल हैं। इनमें प्रमुख उपलब्धियां हैं... -डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे में स्कैंडिनेवियाई बीमा कंपनी ट्रिग के साथ 7 साल की, 647 मिलियन डॉलर की पार्टनरशिप -एआई और क्लाउड-बेस्ड चेंजेस को आगे बढ़ाने के लिए एक टॉप ग्लोबल हेल्थ केयर फर्म के साथ कई 100 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रेक्ट -एआई और क्लाउड एक्सपेंशन के सपोर्ट के लिए मेक्सिको, फिलीपींस और फिनलैंड में नई पार्टनरशिप इस बड़े लक्ष्य पर TCS की नजर टीसीएस ने कहा कि वह दुनिया की सबसे बड़ी एआई-बेस्ड टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है, और इसके लिए उसने कई रणनीतिक निवेशों की घोषणा की है, जिसमें भारत में 1 गीगावाट क्षमता वाली एआई डेटासेंटर बनाने के लिए एक नई कमर्शियल यूनिट और सेल्सफोर्स-सेंट्रिक फर्म लिस्टएंगेज का अधिग्रहण शामिल है।