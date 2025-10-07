युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सेना कर रही एआई का इस्तेमाल, ऑपरेशन सिंदूर में ऐसे आया था काम

भारतीय सेना राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अपने युद्धक उपकरणों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को शामिल कर रही है। सेना एक स्वदेशी एकीकृत एआई प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है जो परिचालन खुफिया रसद और प्रशिक्षण अनुप्रयोगों को एकीकृत करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भी एआई का इस्तेमाल किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कोलेशन एंड एनालिसिस सिस्टम (ईसीएएस) एक महत्वपूर्ण पहल है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में अधिक गति और सटीकता लाने के लिए भारतीय सेना ने अपने युद्धक उपकरणों में एआई को शामिल करने के लिए परिवर्तनकारी पहल शुरू की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स (ईएमई) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव कुमार साहनी ने कहा कि सेना एक स्वदेशी एकीकृत एआई प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है, जो एक ही सुरक्षित ढांचे पर परिचालन, खुफिया, रसद और प्रशिक्षण अनुप्रयोगों को एकीकृत करेगा।

