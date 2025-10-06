कॉम्बैट वर्दी से दुश्मन को चकमा दे सकेंगे जवान, हर परिस्थिति में रंग बदलकर करेगी मदद

डिजिटल प्रिंट कांबैट वर्दी में जैतून, मिट्टी, खाकी, हरे व भूरे रंगों का मिश्रण छद्म आवरण के रूप में काम करेगा। यह पहाड़ों, घने जंगलों, पेड़ों व झाड़ियों के झुरमुट में अपना रंग उसी अनुरूप बदल लेगा। कपड़े में ही यह प्रिंट समाए हुए होंगे, जो उसी परिवेश के अनुसार दिखेंगे। इसमें 50 प्रतिशत खाकी, 45 प्रतिशत हरा व पांच प्रतिशत भूरा रंग शामिल है। वर्दी में 80 प्रतिशत काटन, 19 प्रतिशत पालिएस्टर व एक प्रतिशत स्पैंडेक्स का मिश्रण रहेगा।

डिजिटल पैटर्न कांबैट यूनिफार्म छद्म आवरण वाली होती हैं। खाकी, हरे व भूरे रंग के मेल से बनी ये वर्दी जवान को बेहतर कैमोफ्लाज (छद्म आवरण) देती है। ये किसी भी युद्ध या आपरेशन के वक्त जवानों को दुश्मन की नजरों से बचाने में मददगार साबित होगी। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके व बंगाल की उमस में भी ये वर्दी जवानों के लिए आरामदायक होगी। नए पैटर्न वाली छह लाख वर्दी बनाने का काम टीसीएल के अंतर्गत दो आयुध निर्माणियों में चल रहा है। - राजीव शर्मा, निदेशक (आपरेशन), टीसीएल समूह कानपुर।