    150 साल पुराने टाटा समूह को खल रही रतन टाटा की कमी, लीडरशिप संकट से ग्रुप को भारी नुकसान, 6.50 लाख करोड़ साफ

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 12:13 PM (IST)

    रतन टाटा को दुनिया से अलविदा कहे 1 साल पूरा हो गया है। उनका जाना पूरे देश और उद्योग जगत के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन सबसे ज्यादा लॉस टाटा समूह को हुआ। क्योंकि, लीडरशिप के संकट के बाद पिछले साल अक्तूबर से टाटा समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है, और 75 अरब डॉलर (6.50 करोड़ रुपये) का मार्केट कैप साफ हो गया है।

    9 अक्तूबर को रतन टाटा की प्रथम पुण्यतिथि,

    नई दिल्ली। भारत के लोग और भारतीय उद्योग जगत आज रतन टाटा (Ratan Tata Death Anniversary)  को याद कर रहे हैं। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है, 9 अक्तूबर 2024 को रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनका जाना इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी एक बड़ा लॉस रहा, लेकिन उनकी कमी सबसे ज्यादा 150 वर्ष पुराने औद्योगिक घराने को खल रही है। क्योंकि, पिछले साल अक्तूबर से लेकर अब तक टाटा समूह के मार्केट कैप (TATA Group Market cap Loss) में लगातार गिरावट हुई है और करीब 75 अरब डॉलर (6.50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा) का बाजार पूंजीकरण साफ हो गया है।

    इस एक साल के दौरान टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनियों टीसीएस, वोल्टास, टाटा केमिकल्स, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, ट्रेंट, टाटा टेक, टाटा एलेक्सी और तेजस के शेयरों में 50 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली है।

    365 दिनों में टाटा ग्रुप के शेयरों में जोरदार बिकवाली

    पिछले एक साल में टाटा ग्रुप के जिन शेयरों में भारी गिरावट आई है उनमें तेजस नेटवर्क का नाम पहले आता है। क्योंकि, यह शेयर इस अवधि में 50 फीसदी तक गिर गया है। पिछले साल तेजस नेटवर्क के शेयरों का भाव 9 अक्तूबर को 1180 रुपये के करीब था और अब कीमत 587 रुपये है।

    टाटा समूह की रिटेल कंपनी Trent Limited के शेयरों में भी एक साल के अंदर जोरदार बिकवाली हावी हुई और यह 45 फीसदी तक गिर गया। 9 अक्तूबर 2024 को इस शेयर का प्राइस 8220 रुपये था और अब कीमत 4625 रुपये है।

    टाटा टेक्नोलॉजी के शेयरों ने लिस्टिंग पर निवेशकों की जबरदस्त कमाई कराई थी, लेकिन टाटा ग्रुप का यह स्टॉक भी पिछले एक साल से मंदी की मार झेल रहा है। 9 अक्तूबर 2024 को टाटा टेक के शेयरों की कीमत 1048 रुपये थी और अब कीमत 713 रुपये है।

    टाटा ग्रुप की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स के शेयर भी पिछले एक साल में 28 फीसदी की गिरावट देख चुके हैं। 9 अक्तूबर 2024 को कंपनी के शेयरों की कीमत 939 रुपये थी और अब कीमत 671 रुपये है।

    देश और दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के तौर पर मशहूर टाटा कंस्लटेंसी सर्विसेज के शेयर पिछले एक साल में 28 फीसदी तक की गिरावट दिखा चुके हैं। 9 अक्तूबर 2024 को टीसीएस के शेयरों की कीमत 4252 रुपये थी और अब भाव 3040 रुपये है।

    इसके अलावा, वोल्टास, टाटा केमिकल्स और टाटा पावर समेत समूह की अन्य लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई और मार्केट कैप का नुकसान हुआ।