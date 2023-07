TCS Dividend: टीसीएस ने किया 9 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के डिविडेंड का एलान, जानिए कब है Record Date

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने आज निवेशकों को लाभांश देने की घोषणा की है। कंपनी ने निवेशकों को प्रति शेयर 9 रुपये का अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की। कंपनी ने वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के नतीजे जारी किए जिसमें कंपनी ने लाभांश की भी घोषणा की। जानिए क्या है कंपनी की रिकॉर्ड तिथि और पूरी डिटेल।

TCS Dividend: TCS announces dividend of Rs 9 per equity share, know when is the record date

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: आईटी सर्विस दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने आज निवेशकों के लिए डिविडेंड का एलान किया है। कंपनी ने निवेशकों के लिए 9 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अपने अंतरिम लाभांश की घोषणा की है। आपको बता दें कि टीसीएस ने आज वित्त वर्ष 24 के पहले तीमाही (अप्रैल-जून) के नतीजे जारी किए हैं जिसमें कंपनी ने यह डिविडेंड का एलान किया है। तीमाही नतीजों के अनुसार टीसीएस ने साल-दर-साल आधार पर बॉटम-लाइन और टॉप-लाइन दोनों मोर्चे पर दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की है। कब है रिकॉर्ड तिथि? टीसीएस ने रिकॉर्ड तिथि 20 जुलाई तय की है, जबकि डिविडेंड का भुगतान सोमवार, 7 अगस्त, 2023 को किया जाएगा। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि आज आयोजित बोर्ड बैठक में, निदेशकों ने कंपनी के निवेशकों को 9 रुपये का अंतरिम लाभांश घोषित किया है। अंतरिम लाभांश का भुगतान सोमवार, 7 अगस्त, 2023 को कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में शेयरों के लाभकारी मालिकों के रूप में दिखाई देते हैं। गुरुवार, 20 जुलाई, 2023 को, जो इस उद्देश्य के लिए निर्धारित रिकॉर्ड तिथि है। कब है एक्स-डिविडेंड तिथि? टीसीएस के शेयर रिकॉर्ड तिथि के समान 20 जुलाई को एक्स-डिविडेंड (ex-dividend) में बदल जाएंगे। 14 फीसदी बढ़ा नेट प्रॉफिट TCS ने FY24 के लिए पहली तिमाही में जबसदस्त कमाई की है। पहली तिमाही में टीसीएस का नेट प्रॉफिट लगभग 14 फीसदी बढ़कर 11,074 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले की तिमाही में यह 9,478 करोड़ रुपये था। आईटी दिग्गज का राजस्व सालाना 12 फीसदी बढ़कर 59,381 करोड़ रुपये हो गया, जबकि स्थिर मुद्रा (सीसी) में वृद्धि सालाना 7 प्रतिशत से अधिक थी। आपको बता दें कि डिविडेंड देने के मामले में टीसीएस का काफी मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। अच्छे नतीजों के बावजूद आज टीसीएस का शेयर वैल्यू में गिरावट देखने को मिली है। बुधवार को बीएसई पर टीसीएस के शेयर 0.36 प्रतिशत गिरकर 3,260.20 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए।

Edited By: Gaurav Kumar