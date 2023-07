TCS Q1 Results 2023-24: पहली तिमाही में टीसीएस का दमदार प्रदर्शन, मुनाफा 17 प्रतिशत बढ़कर 11 हजार करोड़ के पार

TCS Q1 Results 2023-24 टीसीएस ने वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 11074 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया गया है। कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 12.55 प्रतिशत बढ़कर 59381 करोड़ रुपये हो गया है। जून तिमाही में कंपनी का खर्च बढ़कर 45789 करोड़ रुपये हो गया हैजो एक तिमाही पहले 44946 करोड़ रुपये था। (फोटो - जागरण फाइल)

TCS Q1 Results 2023-24: टीसीएस के मुनाफे में 16.83 प्रतिशत का उछाल आया है। (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। TCS Q1 Results 2023-24: देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 16.83 प्रतिशत बढ़कर 11,074 करोड़ रुपये हो गया है। इससे एक साल पहले समान अवधि में कंपनी को 9,478 करोड़ रुपये का मुनाफ हुआ था। मार्च तिमाही में कंपनी ने 11,392 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। ऑपरेटिंग रेवेन्यू कितना बढ़ा? कंपनी के ऑपरेटिंग रेवेन्यू में सालाना आधार पर 12.55 प्रतिशत का इजाफा हुआ है और यह बढ़कर 59,381 करोड़ रुपये हो गया है। तिमाही आधार पर इसमें मामूली बढ़त हुई है। मार्च तिमाही में ये 59,162 करोड़ रुपये था। कंपनी का खर्च बढ़ा जून तिमाही में कंपनी का खर्च बढ़कर 45,789 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि एक साल पहले समान अवधि में 40,771 करोड़ रुपये था। मार्च तिमाही में ये 44,946 करोड़ रुपये था। जून तिमाही के नतीजे पेश करने वाली पहली कंपनी टीसीएस जून तिमाही के नतीजे पेश करने वाली पहली कंपनी है। मौजूदा समय में आईटी सेक्टर (IT Sector) उतार-चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है। भारतीय आईटी सेक्टर का साइज 250 अरब डॉलर का है। आज के सत्र में टीसीएस के शेयर में सीमित दायरे में कारोबार हुआ। शेयर आज 3,280.95 पर ओपन हुआ था। दिन के दौरान शेयर ने 3289 के उच्चतम स्तर और 3250 के न्यूनतम स्तर को छूआ। टीसीएस का शेयर प्राइज 11.45 रुपये और 0.36 प्रतिशत गिरकर 3260.20 पर बंद हुआ। मौजूदा समय में टीसीएस का मार्केट कैप 11.93 लाख करोड़ रुपये है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद टीसीएस मार्केट कैप के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनी है।

Edited By: Abhinav Shalya