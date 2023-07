Dividend Stocks: शेयरों से कमाई का मौका, ये स्टॉक्स आज होने जा रहे एक्स-डिविडेंड

List of Dividend Stocks शेयर बाजार में आज कई स्टॉक्स एक्स डिविडेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसमें अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड ब्लिस जीवीएस फार्मा लिमिटेड जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड और व्हील्स इंडिया लिमिटेड का नाम शामिल है। इन शेयरों में निवेशकों को 10 रुपये प्रति शेयर तक का डिविडेंड मिल रहा है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। शेयर बाजार में बुधवार का दिन निवेशकों के लिए खास रहने वाला है। आज अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड, ब्लिस जीवीएस फार्मा लिमिटेड, जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड, किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड, एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड और व्हील्स इंडिया लिमिटेड के शेयरों एक्स डिविडेंड पर ट्रेड करेंगे। एक्स डिविडेंड वह तारीख होती है, जिस दिन शेयर की कीमत में से डिविडेंड की वैल्यू को घटा दिया जाता है। आइए जानते हैं कि इन शेयरों के बारे में... अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड (Avadh Sugar & Energy Ltd) कंपनी की ओर से 10 रुपये के डिविडेंड की घोषणा की गई है। इसके एक्स डिविडेंड तारीख 12 जुलाई, 2023 है। ब्लिस जीवीएस फार्मा (Bliss GVS Pharma Ltd) ब्लिस जीवीएस फार्मा द्वारा 0.50 पैसे का फाइनल डिविडेंड का एलान किया गया है। इसकी एक्स डिविडेंड तारीख भी 12 जुलाई, 2023 है। जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड (Jubilant FoodWorks Ltd) जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड की ओर से 1.20 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया गया है। इसकी भी एक्स डिविडेंड 12 जुलाई, 2023 है। किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी (Kirloskar Pneumatic Co Ltd) किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी ने भी 3.00 रुपये के एक्स डिविडेंड की घोषणा की है। कंपनी की ओर से एक्स डिविडेंड डेट 12 जुलाई, 2023 निर्धारित की गई है। एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड (NDR Auto Components Ltd) एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड ने 5.00 रुपये के फाइनल डिविडेंड का एलान किया है। इसकी एक्स डिविडेंड तारीख 12 जुलाई, 2023 है। व्हील्स इंडिया लिमिटेड (Wheels India Ltd) व्हील्स इंडिया लिमिटेड ने 3.97 रुपये के फाइनल डिविडेंड का एलान किया है। इसकी एक्स डिविडेंड तारीख 12 जुलाई, 2023 है। बता दें, एक्स डिविडेंड होने के कुछ दिनों के बाद पैसा निवेशकों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हालांकि, ये काफी हद तक कंपनी पर निर्भर करता है। कई बार इसमें कुछ दिनों का समय भी लग जाता है।

