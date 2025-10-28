विवादों के बीच टाटा ट्रस्ट्स की अहम बैठक आज, कौन हैं मेहली मिस्त्री, जिनको लेकर लिया जाएगा फैसला

नई दिल्ली। टाटा समूह (Rift in Tata Group) में नियुक्तियों को लेकर उठे विवाद के समाधान की कोशिशें जारी हैं। इस बीच आज, 28 अक्तूबर को सभी की नजरें टाटा ट्रस्ट्स (Tatat Trusts Meet) की होने बैठक पर है, जिसमें ट्रस्टी मेहली मिस्त्री की सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट में पुनर्नियुक्ति को लेकर फैसला लिया जाएगा। ये दोनों प्रमुख संस्थाएं टाटा संस में कुल मिलाकर 51% हिस्सेदारी रखती हैं। इस मतदान ने बोर्ड को दो खेमों में विभाजित कर दिया है।

एक तरफ नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह हैं, जो मिस्त्री की पुनर्नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ डेरियस खंबाटा, प्रमित झावेरी और जहांगीर एच.सी. जहांगीर हैं, जो उनका समर्थन कर रहे हैं। मिस्त्री की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव टाटा ट्रस्ट्स के सीईओ सिद्धार्थ शर्मा ने पेश किया है। तनाव को और बढ़ाते हुए, रतन टाटा के लंबे समय से विश्वासपात्र रहे मिस्त्री ने कथित तौर पर श्रीनिवासन की पुनर्नियुक्ति के लिए सशर्त मंजूरी दे दी, जिससे ट्रस्टों के भीतर नई कानूनी बहस छिड़ गई है।