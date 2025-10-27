'हम भी नहीं खरीदेंगे रूसी तेल', 4128% मुनाफा कमाने के बाद इंडियन ऑयल का बड़ा बयान; अंबानी के बाद IOC क्या बोली?

नई दिल्ली| भारतीय तेल कंपनियों की रूसी तेल पर निर्भरता अब कम होती दिख रही है। ताजा अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों के बीच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) ने सोमवार को साफ कहा कि वह सभी लागू अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का पालन करेगी। कंपनी के चेयरमैन अर्विंदर सिंह साहनी ने कहा, 'हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों का पालन करेंगे।' साहनी ने हालांकि यह बताने से इनकार किया कि फिलहाल IOC रूस से कितना तेल खरीद रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रूसी तेल पर घट रही निर्भरता अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच IOC के कुल कच्चे तेल आयात में 21% हिस्सा रूसी तेल का था। लेकिन अमेरिकी पाबंदियों के बाद स्थिति बदल रही है। IOC की सहायक कंपनी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CPCL) ने इस महीने अपने रूसी तेल आयात को आधा कर दिया है। अमेरिका ने 22 अक्टूबर को रूस की तेल कंपनियों रॉसनेफ्ट (Rosneft) और लुकॉइल (Lukoil) पर प्रतिबंध लगाए, जिसके अगले दिन यूरोपीय संघ ने भी दोनों कंपनियों के साथ लेनदेन पर पूरी तरह रोक लगा दी।

आयात में गिरावट, नया रुझान केपलर (Kpler) के एनालिस्ट सुमित रितोलिया के मुताबिक, भारत का रूसी तेल आयात अब 1.6 से 1.8 मिलियन बैरल प्रति दिन के बीच रह सकता है, जबकि Rosneft और Lukoil से आने वाली सप्लाई और घटेगी। भारतीय रिफाइनर अब कोलंबिया, कनाडा और मिडल ईस्ट से तेल आयात बढ़ा रहे हैं।