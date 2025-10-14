Tata Motors के डीमर्जर के बीच टाटा ग्रुप ने उठाया बड़ा कदम, एक झटके में चीन की इस कंपनी को बना लिया अपना

नई दिल्ली। टाटा ग्रुप बीते कई दिनों से चर्चा में है। चर्चा के एक नहीं कई कारण हैं। आज यानी 14 अक्टूबर को TATA Motors का डीमर्जर भी लागू हो गया है। यानी कंपनी दो हिस्सों में बंट गयी है। दूसरी कंपनी कुछ महीनों में बाजार में लिस्ट होगी। वहीं, अब कंपनी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके चलते वह फिर से चर्चा में आ गई है। टाटा ग्रुप की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक चीनी कंपनी का भारतीय कारोबार खरीद लिया है।

अगस्त में ही हो गई थी डील रिपोर्ट के अनुसार, यह लेन-देन अगस्त में अंतिम रूप दिया गया था, जिसमें एचएसबीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। कुनशान, जिआंगसू प्रांत में मुख्यालय वाली जस्टेक प्रिसिजन 2008 से ही एप्पल के लिए काम कर रही है। कंपनी फॉक्सकॉन जैसे प्रमुख एप्पल आपूर्तिकर्ताओं को उन्नत औद्योगिक मशीनरी, जिसमें सटीक कटिंग और फैब्रिकेशन के लिए उपयोग की जाने वाली कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रणालियाँ शामिल हैं, प्रदान करती है। जस्टेक की भारतीय शाखा, जस्टेक प्रिसिजन इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, की स्थापना 2019 में तमिलनाडु में हुई थी।



Tata Electronics, एप्पल की आपूर्ति श्रृंखला में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, जनवरी की शुरुआत में, कंपनी ने पेगाट्रॉन की भारत इकाई में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की, जो एक आईफोन असेंबली प्लांट संचालित करती है।