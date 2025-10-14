Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tata Motors के डीमर्जर के बीच टाटा ग्रुप ने उठाया बड़ा कदम, एक झटके में चीन की इस कंपनी को बना लिया अपना

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 12:15 PM (IST)

    Tata Group इन दिनों कई कारणों से चर्चा में है, जिसमें Tata Motors का डीमर्जर आज से लागू हो गया है। वहीं, अब खबर है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने चीनी कंपनी जस्टेक प्रिसिजन के भारतीय कारोबार को लगभग 10 करोड़ डॉलर में खरीदा है। इस अधिग्रहण का लक्ष्य भारत में Apple के आईफोन असेंबली पर ध्यान केंद्रित करने के साथ टाटा की विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना है। यह सौदा अगस्त में हुआ था।

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। टाटा ग्रुप बीते कई दिनों से चर्चा में है। चर्चा के एक नहीं कई कारण हैं। आज यानी 14 अक्टूबर को TATA Motors का डीमर्जर भी लागू हो गया है। यानी कंपनी दो हिस्सों में बंट गयी है। दूसरी कंपनी कुछ महीनों में बाजार में लिस्ट होगी। वहीं, अब कंपनी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके चलते वह फिर से चर्चा में आ गई है। टाटा ग्रुप की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक चीनी कंपनी का भारतीय कारोबार खरीद लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- UP Richest Persons: अरबपतियों की लिस्ट में बड़ा बदलाव, घड़ी के मालिक से छिना नंबर 1 का ताज; इस लड़के ने सबको चौंकाया

    सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने चीनी कंपनी जस्टेक प्रिसिजन (Justech Precision) के भारतीय परिचालन का लगभग 10 करोड़ डॉलर (8,87,92,51,940 रुपये) में अधिग्रहण कर लिया है। इस कदम का उद्देश्य टाटा की विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना है, क्योंकि Apple भारत में आईफोन असेंबलिंग पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है।

    अगस्त में ही हो गई थी डील

    रिपोर्ट के अनुसार, यह लेन-देन अगस्त में अंतिम रूप दिया गया था, जिसमें एचएसबीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। कुनशान, जिआंगसू प्रांत में मुख्यालय वाली जस्टेक प्रिसिजन 2008 से ही एप्पल के लिए काम कर रही है। कंपनी फॉक्सकॉन जैसे प्रमुख एप्पल आपूर्तिकर्ताओं को उन्नत औद्योगिक मशीनरी, जिसमें सटीक कटिंग और फैब्रिकेशन के लिए उपयोग की जाने वाली कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रणालियाँ शामिल हैं, प्रदान करती है। जस्टेक की भारतीय शाखा, जस्टेक प्रिसिजन इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, की स्थापना 2019 में तमिलनाडु में हुई थी।
     
    Tata Electronics, एप्पल की आपूर्ति श्रृंखला में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, जनवरी की शुरुआत में, कंपनी ने पेगाट्रॉन की भारत इकाई में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की, जो एक आईफोन असेंबली प्लांट संचालित करती है।

    2023 में Apple के आईफोन असेंबल करने का टाटा ने शुरू किया था काम

    टाटा ने 2023 में आईफोन असेंबल करना शुरू किया और उम्मीद है कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्योंकि एप्पल कथित तौर पर 2026 तक अमेरिका में निर्मित सभी आईफोन उत्पादन को भारत में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। वर्तमान में, एप्पल अभी भी अपने अधिकांश स्मार्टफोन चीन में ही बनाता है, लेकिन बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, उच्च टैरिफ और आपूर्ति में व्यवधान ने इसके विविधीकरण के प्रयासों को तेज कर दिया है।

    यह भी पढ़ें- Tata Motors का डीमर्जर हो गया आज से लागू, शेयर का रेट 40% हुआ कम; नई कंपनी की कब होगी लिस्टिंग?