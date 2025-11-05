टैरिफ पर US में बड़ा सर्वे, क्या उल्टा पड़ा अमेरिका को महान और धनवान बनाने का दांव? जनता और नेताओं ने दी राय

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से पूरी दुनिया परेशान है, और अब अमेरिकी नागरिक भी इसका दर्द झेल रहे हैं। दरअसल, यूएस में हुए सर्वे (Survey on Trump Tariff) में पता चला है कि टैरिफ के चलते देश में महंगाई बढ़ी है। ऐसे में टैरिफ से अमेरिका को महान और ज्यादा धनवान बनाने का दांव उल्टा पड़ गया है। खाने की टेबल से लेकर यूटिलिटी बिल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ का जबरस्त असर पड़ रहा है। एबीसी न्यूज/वाशिंगटन पोस्ट/इप्सोस के एक नए सर्वेक्षण में पाया गया है कि अब अमेरिकियों का एक बड़ा हिस्सा यह मानता है कि टैरिफ के कारण जीवन अधिक महंगा हो रहा है, दस में से 7 लोगों ने बताया कि वे पिछले वर्ष की तुलना में इस साल किराने के सामान पर उन्हें अधिक पैसा खर्च करना पड़ रहा है।

इस सर्वे में 10 में से छह लोगों ने कहा कि उनके बिजली-पानी के बिल बढ़ गए हैं, जबकि दस में से 4 लोगों ने स्वास्थ्य सेवा, आवास और ईंधन की बढ़ती लागत की बात कही। राजनीतिक दलों ने भी मानी सच्चाई अमेरिका में पब्लिक के साथ-साथ राजनीतिक दलों ने भी टैरिफ से महंगाई बढ़ने की बात मानी है। 89 प्रतिशत डेमोक्रेट, 73 प्रतिशत इंडिपेंडेंट और यहाँ तक कि 52 प्रतिशत रिपब्लिकन लीडर ने भी कहा कि किराने के सामान की कीमतें बढ़ गई हैं। एबीसी ने आगे बताया कि महिलाओं को जीवन-यापन की बढ़ती लागत का पुरुषों की तुलना में ज़्यादा असर महसूस हो रहा है।

सर्वे में ये निष्कर्ष ऐसे समय में सामने आए हैं जब भारत समेत विदेशी वस्तुओं पर ट्रंप के भारी आयात शुल्क का फैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में समीक्षाधीन है। लगभग 65 प्रतिशत अमेरिकी अब इस टैरिफ नीति से असहमत हैं और उनका कहना है कि इससे महंगाई बढ़ी है और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है।