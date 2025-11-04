गरीब अमेरिकियों के खाद्य कार्यक्रम के लिए आंशिक भुगतान करेगा ट्रंप प्रशासन, कम आय वाले परिवारों मिलेगी राहत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ट्रंप प्रशासन इस महीने लगभग 4.2 करोड़ अमेरिकियों के लिए आंशिक भुगतान जारी करेगा जो रियायती बाउचर के जरिये खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। इससे कम आय वाले परिवारों को केवल अस्थायी राहत मिलेगी क्योंकि सरकारी शटडाउन अपने छठे सप्ताह की ओर बढ़ रहा है।

सरकार ने सोमवार को संघीय अदालत में दायर एक दस्तावेज में अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कुछ ही दिन पहले एक न्यायाधीश ने पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (एसएनएपी) के तहत इन लाभों के लिए धन रोकने के सरकार के प्रयासों में खामियां गिनाई थीं। सरकार की योजना के बावजूद एसएनएपी प्राप्त करने वाले लगभग आठ में से एक परिवार अभी भी भूख और आर्थिक तंगी का सामना कर सकता है।

ट्रंप प्रशासन ने इस कार्यक्रम को जारी रखने के लिए अन्य निधियों का उपयोग नहीं करने का विकल्प चुना है। इसका अर्थ है कि उसके पास नवंबर में पात्र परिवारों में से केवल आधे को रियायती बाउचर प्रदान करने के लिए पर्याप्त पैसा होगा।