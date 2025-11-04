Language
    गरीब अमेरिकियों के खाद्य कार्यक्रम के लिए आंशिक भुगतान करेगा ट्रंप प्रशासन, कम आय वाले परिवारों मिलेगी राहत

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 05:00 AM (IST)

    ट्रंप प्रशासन गरीब अमेरिकियों के लिए खाद्य कार्यक्रम के तहत आंशिक भुगतान करेगा, जिससे कम आय वाले परिवारों को राहत मिलेगी। यह कदम उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं और भोजन खरीदने में असमर्थ हैं। कोरोना महामारी के दौरान कई परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में यह सहायता महत्वपूर्ण साबित होगी।

    डोनल्ड ट्रंप। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ट्रंप प्रशासन इस महीने लगभग 4.2 करोड़ अमेरिकियों के लिए आंशिक भुगतान जारी करेगा जो रियायती बाउचर के जरिये खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। इससे कम आय वाले परिवारों को केवल अस्थायी राहत मिलेगी क्योंकि सरकारी शटडाउन अपने छठे सप्ताह की ओर बढ़ रहा है।

    सरकार ने सोमवार को संघीय अदालत में दायर एक दस्तावेज में अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कुछ ही दिन पहले एक न्यायाधीश ने पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (एसएनएपी) के तहत इन लाभों के लिए धन रोकने के सरकार के प्रयासों में खामियां गिनाई थीं। सरकार की योजना के बावजूद एसएनएपी प्राप्त करने वाले लगभग आठ में से एक परिवार अभी भी भूख और आर्थिक तंगी का सामना कर सकता है।

    ट्रंप प्रशासन ने इस कार्यक्रम को जारी रखने के लिए अन्य निधियों का उपयोग नहीं करने का विकल्प चुना है। इसका अर्थ है कि उसके पास नवंबर में पात्र परिवारों में से केवल आधे को रियायती बाउचर प्रदान करने के लिए पर्याप्त पैसा होगा।

    यह भी स्पष्ट नहीं है कि रियायती बाउचर के लाभार्थियों को वास्तव में सहायता कब मिलेगी, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने पूर्व में अदालत में स्वीकार किया था कि शटडाउन के दौरान एसएनएपी के लिए भुगतान में काफी देरी हो सकती है। वित्त मंत्री स्काट बेसेंट ने रविवार को कहा था, एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन किया जाता है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि लोगों को खाद्य का लाभ मिलें।