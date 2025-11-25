...तो UK छोड़ इस प्राइवेट आईलैंड में जा रहे लक्ष्मी मित्तल, यहां ऐसा क्या है खास; 5 बड़ी बातें?

नई दिल्ली। ब्रिटेन के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक भारतवंशी अरबपति लक्ष्मी मित्तल (Lakshmi Mittal) की UK छोड़ने की चर्चा है। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि वह ये देश छोड़कर कहां जाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, लक्ष्मी मित्तल अब स्विट्जरलैंड के टैक्स निवासी हैं और वे दुबई के नया आइलैंड (Naïa Island) में शिफ्ट हो रहे हैं।

स्टील कारोबारी मित्तल पहले से ही दुबई में एक आलीशान हवेली के मालिक हैं और हाल ही में उन्होंने पास के नया आइलैंड के एक आकर्षक डेवलपमेंट में बड़े प्लॉट खरीदे हैं। लक्ष्मी मित्तल नया आइलैंड क्यों जा रहे हैं? ब्रिटेन की चांसलर रेचल रीव्स का दूसरा बजट आने वाला है, जिसमें करीब 20 अरब पाउंड के घाटे को भरने के लिए हर तरफ टैक्स बढ़ाने की चर्चा हो रही है। इसी के चलते मित्तल सहित कई अरबपति दूसरे देशों में अपनी रेजिडेंसी शिफ्ट कर रहे हैं।

मित्तल परिवार के करीबी एक सलाहकार ने ‘द संडे टाइम्स’ को बताया कि आयकर नहीं, बल्कि इनहेरिटेंस टैक्स (विरासत कर) ही असल निर्णायक कारण रहा है। दूसरी तरफ दुबई में इनहेरिटेंस टैक्स शून्य है, ग्लोबल संपत्तियों पर स्पष्ट कानून हैं और टैक्स व नियामक व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी है।

नया आइलैंड (Naïa Island) क्या है? नया आइलैंड दुबई में बन रहा एक नया प्राइवेट मानव-निर्मित (मैन-मेड) द्वीप है, जो जुमेरा तट से थोड़ी दूर पर विकसित किया जा रहा है। इसे शमाल होल्डिंग डेवलप कर रही है। यह सुपर-लग्जरी डेस्टिनेशन होगा जिसमें क्षेत्र का पहला ‘शेवाल ब्लांक’ मेजन (LVMH ग्रुप का ब्रांड) होगा।

उम्म सुकीम और जुमेरा-3 के बीच स्थित यह लो-राइज प्रोजेक्ट स्वीट्स और प्राइवेट विला से युक्त होगा। सीमित संख्या में ब्रांडेड बीचफ्रंट रेजिडेंस और एस्टेट प्लॉट उपलब्ध होंगे, जिनमें हर घर को निजी बीच की सुविधा मिलेगी। शमाल होल्डिंग के बयान के अनुसार, यह द्वीप 2029 तक खुल जाएगा।