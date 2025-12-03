Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रंप के देश में भारत में बनी चीजों की धाक, अक्टूबर में हिंदुस्तान से 132583710000 रुपये के फोन अमेरिका पहुंचे

    By Agency News Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 06:35 PM (IST)

    भारत ने अक्टूबर महीने में अमेरिका को 132583710000 रुपये के मोबाइल फोन निर्यात किए। यह दर्शाता है कि भारतीय उत्पादों की मांग अमेरिका में बढ़ रही है। मो ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    ट्रंप के देश में भारत में बनी चीजों की धाक, अक्टूबर में हिंदुस्तान से 132583710000 रुपये के फोन अमेरिका पहुंचे

    नई दिल्ली। सरकारी डेटा के मुताबिक, ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद, अक्टूबर में US को भारत का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले तीन गुना से ज्यादा बढ़कर USD 1.47 बिलियन हो गया।

    पिछले साल अक्टूबर में यह एक्सपोर्ट USD 0.46 बिलियन था। डेटा से पता चला कि कुल मिलाकर, इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल-अक्टूबर के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स को स्मार्टफोन एक्सपोर्ट बढ़कर USD 10.78 बिलियन हो गया, जो पिछले साल इसी समय में USD 3.60 बिलियन था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिपमेंट में हर महीने गिरावट आ रही थी, लेकिन अब वे वापस बढ़ गए हैं। अप्रैल में यह USD 1.65 बिलियन और मई में USD 2.29 बिलियन था। लेकिन, जून में एक्सपोर्ट गिरकर USD 1.99 बिलियन, जुलाई में USD 1.52 बिलियन, अगस्त में USD 0.96 बिलियन और सितंबर में USD 0.88 बिलियन हो गया। एक अधिकारी ने कहा कि टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण डिमांड और प्राइसिंग पर असर पड़ने के बावजूद यह तेजी बनी रही।

    हालांकि, साल-दर-साल आधार पर, US को होने वाले इन एक्सपोर्ट में पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई। पिछले साल अप्रैल में यह USD 0.66 बिलियन था, और मई 2024 में USD 0.76 बिलियन, पिछले साल जून में USD 0.59 बिलियन, जुलाई 2024 में USD 0.49 बिलियन, पिछले साल अगस्त में USD 0.39 बिलियन और सितंबर 2024 में USD 0.26 बिलियन था।

    स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी

    डेटा के मुताबिक, भारत का दुनिया भर में स्मार्टफोन एक्सपोर्ट अप्रैल-अक्टूबर 2025 में USD 10.68 बिलियन से बढ़कर USD 15.95 बिलियन हो गया, जो 49.35 परसेंट की बढ़ोतरी है। दुनिया के मार्केट में लगातार मजबूत डबल-डिजिट ग्रोथ दिखी, जिसकी वजह मई (66.54 परसेंट से USD 2.96 बिलियन), जून (66.61 परसेंट से USD 2.68 बिलियन), और सितंबर (82.27 परसेंट से USD 1.68 बिलियन) में अच्छी बढ़त रही, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत के बढ़ते इंटीग्रेशन का पता चलता है।

    अधिकारी ने कहा कि US में टैरिफ के दबाव के बावजूद पॉजिटिव ग्रोथ हासिल करने की क्षमता भारत के स्ट्रेटेजिक फायदे, स्केल एफिशिएंसी, बेहतर प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव, मजबूत होते वेंडर इकोसिस्टम और दुनिया की बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों से लगातार इन्वेस्टमेंट को दिखाती है।

    यह भी पढ़ें- EPFO Pension: जो प्राइवेट कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, उनकी भी बढ़ेगी पेंशन? अभी न्यूनतम मिलती है इतनी पेंशन

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US