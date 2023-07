Share Market: नतीजों के बाद रिलायंस के शेयर में बिकवाली, बना निफ्टी का टॉप लूजर

RIL Share पिछले हफ्ते कई कंपनी ने अपने तिमाही नतीजों का ऐलान किया था। आज शुरुआती कारोबार में कंपनी के शेयर गिर कर ट्रेड कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते को रिलायंस फाइनेंशियल का डीमर्जर हुआ था। कई एक्सपर्ट का मानना है कि कंपनी के शेयर में गिरावट की वजह कहीं ना कहीं डिमर्जर भी है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

Reliance Industries shares price falls 2 pc in early trade

Your browser does not support the audio element.