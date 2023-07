Reliance Industries ने जारी किए पहली तिमाही के नतीजे, 11 फीसद गिरा नेट प्रॉफिट, राजस्व में भी आई कमी

Reliance Industries Result Profit Revenue Fy 2023-24 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आज वित्तीय वर्ष 2024 की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 11 फीसदी की कमी आई है। तिमाही के लिए शुद्ध आय में कमी मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल्स (O2C) खंड में कमी और उच्च ब्याज और मूल्यह्रास व्यय के कारण थी। पढ़िए पूरी खबर

Reliance Industries released first quarter results, net profit fell by 11 percent, revenue also decreased

Your browser does not support the audio element.