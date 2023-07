Reliance Jio ने जारी किए Q1 के नतीजे, 12 फीसद बढ़ा कंपनी का प्रॉफिट

देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने आज वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए। नतीजों के मुताबिक कंपनी का शुद्ध लाभ 12 प्रतिशत बढ़कर 4863 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले साल की समान अवधि में रिलायंस जियो ने 4335 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। जानिए कितना बढ़ा जियो का राजस्व। पढ़िए पूरी खबर

Reliance Jio released Q1 results, company's profit increased by 12 percent

