SBI बना दुनिया का 'बेस्ट कंज्यूमर बैंक', भारत में भी चुना गया नंबर 1; झोली में आए दो खास अवॉर्ड
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को वर्ल्ड बैंक/आईएमएफ की वार्षिक बैठक में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा 'वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025' और 'बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025' पुरस्कार मिले। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एसबीआई को बधाई दी। एसबीआई के चेयरमैन ने 'डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट' दृष्टिकोण पर जोर दिया। बैंक ने एसएमई डिजिटल बिजनेस लोन योजना के तहत 74,434 करोड़ रुपए के लोन प्रोसेस किए हैं।
आईएएनएस, नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को वर्ल्ड बैंक/आईएमएफ की सालाना बैठक के दौरान आयोजित हुए एक कार्यक्रम में न्यूयॉर्क स्थित ग्लोबल फाइनेंस से दो खास अवॉर्ड मिले हैं। इनमें वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 और बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025 शामिल हैं।
एसबीआई ने इस मौके पर कहा है कि ये अवॉर्ड बैंक के इनोवेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और कंज्यूमर एक्सीलेंस के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। वहीं इसकी स्थिति को ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर में और मजबूत करते हैं। एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि 52 करोड़ ग्राहकों को सर्विस देना और रोजाना 65,000 नए ग्राहकों को जोड़ना टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन में बड़े निवेश की मांग करता है।
पीयूष गोयल ने दी बधाई
इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस सम्मान के लिए पूरे एसबीआई परिवार को हार्दिक बधाई। फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रति एसबीआई की प्रतिबद्धता और समाज के हर वर्ग की सेवा के लिए उसके निरंतर प्रयास, भारत की ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण हैं।
'डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट'
शेट्टी ने कहा कि एक 'डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट' बैंक के रूप में, हमारा प्रमुख मोबाइल एप्लिकेशन 10 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है, जिसके 1 करोड़ दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं।
एसबीआई के अनुसार ये अवॉर्ड तकनीकी नेतृत्व बनाए रखते हुए और भारत के विविध भौगोलिक परिदृश्य में सेवाओं का विस्तार करते हुए अपने व्यापक ग्राहक आधार को विश्व स्तरीय बैंकिंग अनुभव प्रदान करने में
बैंक की सफलता को मान्यता देते हैं।
2.25 लाख एसएमई डिजिटल लोन प्रोसेस
इस महीने की शुरुआत में, एसबीआई ने बताया कि उसने वित्त वर्ष 2024 में 'एसएमई डिजिटल बिजनेस लोन' योजना शुरू होने के बाद से अगस्त 2025 तक 2.25 लाख एसएमई डिजिटल लोन प्रोसेस किए हैं, जिनकी कुल क्रेडिट सीमा 74,434 करोड़ रुपए है। इसमें 3,242 करोड़ रुपए के 67,299 एमएसएमई मुद्रा लोन की प्रोसेसिंग शामिल है।
